A Brisbane il tennista spagnolo era tornato dopo 12 mesi di stop

Rafael Nadal non sarà in campo agli Australian Open per uno strappo muscolare, dopo aver disputato un solo torneo al suo rientro dopo 12 mesi di stop. Il tennista maiorchino ha dichiarato di essere preoccupato per l’anca, sottoposta a intervento dopo aver avuto bisogno di un timeout medico nel terzo set del quarto di finale del Brisbane International, perso venerdì contro Jordan Thompson. Inizialmente, il 22 volte vincitore di uno Slam ha detto che sembrava più un problema muscolare che un problema al tendine che gli aveva causato tanto dolore l’anno scorso. Ma ha scritto sui social media che gli esami effettuati dopo l’arrivo a Melbourne hanno rivelato un piccolo strappo nel muscolo e che sarebbe tornato in Spagna per le cure del caso. “In questo momento non sono pronto a competere al massimo livello per partite di 5 set”, ha dichiarato Nadal. Gli Australian Open inizieranno il 14 gennaio a Melbourne Park.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata