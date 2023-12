Il capitano della nazionale azzurra Filippo Volandri fa un bilancio di questo 2023: "Il futuro è decisamente roseo"

Da Panatta e Pietrangeli a Sinner e Volandri, immagini in bianco e nero che prendono colore. Un sogno lungo quasi mezzo secolo che trova realizzazione e coinvolge un Paese intero incollato, in un weekend di fine novembre, davanti alla tv. Il 2023 resterà nella storia del tennis e dello sport italiano. Il trionfo in Coppa Davis dopo 47 anni ha rappresentato il punto più alto di un anno ricco di soddisfazioni non solo a livello Atp, ma anche per quanto riguarda i giovani e i numeri di chi si avvicina a questo sport. Un boom figlio dell’ ‘effetto Sinner’ che ha trovato nelle Finals di Torino un ulteriore momento di consolidamento. Numeri che, a livello televisivo, si sono tradotti anche in uno storico sorpasso sul calcio avvenuto proprio grazie alla splendida galoppata del numero 4 al mondo nelle Atp Finals. Numeri che fanno sperare in un’ulteriore crescita nella pratica di questo sport che ha assunto i contorni della popolarità.

Volandri: “Bilancio super positivo”

A tracciare un bilancio di questo 2023 del tennis, a La Presse, è il capitano della Nazionale azzurra Filippo Volandri: “È un bilancio super positivo – spiega Volandri – Abbiamo vinto un torneo 1000 (Sinner a Toronto ndr), abbiamo avuto dei nuovi giovani tra i primi 50 al mondo, abbiamo vinto la Davis. Abbiamo avuto tantissimi risultati sia a livello ‘pro’, sia a livello juniores, siamo molto orgogliosi”. Volandri però guarda oltre perché “la squadra di Davis è giovane e i risultati che arrivano dagli juniores vuol dire che stiamo lavorando veramente bene anche con i più piccoli. Il futuro è decisamente roseo“. Un futuro che è già presente, e che ha un nome: quello di Jannik Sinner, che nel 2023 ha fatto registrare un nuovo best ranking scalando la classifica fino ai piedi del podio. Una posizione destinata a essere migliorata, Volandri non ha dubbi: “Non so se arriverà a essere numero 1 nel 2024, nel 2025 o nel 2026, però sta lavorando per questo. Ha decisamente tutte le carte in regola per poterlo fare. Ha margini di miglioramento, se sei numero 4 e hai margini di miglioramento vuol dire che al numero 1 ci puoi arrivare, diamogli soltanto il tempo giusto perché ognuno di noi ha tempi diversi, ma sono sicuro che i risultati arriveranno”.

Volandri glissa sul futuro delle Finals (“dovete parlarne col presidente Angelo Binaghi, io mi occupo di settore tecnico e di Coppa Davis”) che attualmente sono in programma a Torino fino al 2025. Apre invece a un ritorno di Fabio Fognini dopo le polemiche sulla sua esclusione dalla Coppa Davis: “Con Fabio tante volte abbiamo parlato, tante volte dovremo parlare. Vediamo cosa ci dirà il campo” perché la priorità, ora, è “godersi questa splendida vittoria”. Il 2023 regala un segno più anche al tennis femminile. Le ragazze di Tathiana Garbin, infatti, hanno conquistato la finale della Billie Jean King Cup dopo 10 anni e si sono arrese solo al Canada. Ora tutta la squadra, sia maschile che femminile, si stringe intorno alla capitana azzurra che sta combattendo un’altra battaglia, la più importante, contro un tumore raro.

