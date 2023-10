Decimo titolo in carriera per l'azzurro, che ha vinto in 3 set in poco più di tre ore di gioco

Jannik Sinner ha vinto l’Erste Bank Open’, il torneo Atp 500 di Vienna che si disputa sul veloce indoor. Il tennista azzurro ha battuto in tre set in una finale molto combattuta il russo Daniil Medvedev, il campione uscente, con il punteggio di 7-6 (7), 4-6, 6-3 in tre ore e 4′ di gioco. Per Sinner, numero 4 al mondo, si tratta del decimo titolo Atp vinto in carriera.

Sinner: “Tra le partite migliori della mia carriera”

“Sicuramente questa è una delle 3-5 partite migliori della mia carriera, giocare finali è sempre speciale, soprattutto contro Medvedev. Con lui ho perso tante volte, l’ultimo successo a Pechino mi ha dato fiducia, oggi però è stato completamente diverso rispetto all’ultima volta. Lì c’era stato più serve and volley, qui ho dovuto adattarmi. Sono molto contento di come ho gestito le cose, è stata un’ottima partita”. Lo ha detto Jannik Sinner dopo il trionfo nel torneo Atp 500 di Vienna. “Ho giocato molto bene il primo set, sono riuscito a rientrare quando lui era un break sopra, nel secondo ha cercato di allungare gli scambi, ho avuto tante palle break e nel terzo sono riuscito a sfruttarle – ha aggiunto il tennista azzurro – È stata una partita molto mentale, però sono molto contento di come ho gestito tutta la situazione”.

