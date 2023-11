L'italiano battuto dallo svizzero Dominic Stricker in tre set

Seconda sconfitta consecutiva per Luca Nardi alle Next Gen Atp Finals di Jeddah. L’italiano, inserito nel Gruppo Verde, è stato battuto dallo svizzero Dominic Stricker in tre set col punteggio di 4-1, 4-1, 4-2 in appena 55′ di gioco. Nardi è quindi eliminato, ma resta ancora il derby contro Cobolli da giocare.

