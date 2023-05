Eliminato anche l'australiano Jason Kubler. Ko invece Camila Giorgi costretta al ritiro contro Jessica Pegula

Fabio Fognini conferma il suo grande momento di forma. L’azzurro si è qualificato per il terzo turno del Roland Garros liquidando in tre set anche l’australiano Jason Kubler, numero 69 al mondo. 6-4, 7-6 (5), 6-2 il punteggio in favore del tennista di Arma di Taggia che nel prossimo turno affronterà l’austriaco Senastian Ofner giustiziere del giovane talento americano, Sebastian Korda.

Nulla da fare invece per Camila Giorgi che si è ritirata nel corso del match contro l’americana Jessica Pegula, numero 3 del tabellone, dopo aver perso il primo set per 6-2. La 31enne di Macerata, n.37 WTA ha dovuto alzare bandiere bianca per il riacutizzarsi di un problema al ginocchio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata