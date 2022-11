Il serbo resta imbattuto, vince sul russo in tre set. Nole in semifinale con Fritz

Novak Djokovic resta imbattuto alle Atp Finals. Nella terza giornata del gruppo rosso il tennista serbo, già certo di un posto in semifinale, ha battuto Daniil Medvedev in tre set con il punteggio di 6-3, 6-7 (5), 7-6 (2) in tre ore e 9 minuti di gioco. Il russo saluta così le Finals con zero vittorie e tre sconfitte. Nole invece giocherà domani in semifinale contro Taylor Fritz.

