Il tennista serbo ha superato in due set Andrej Rublev

Novak Djokovic supera in due set Andrej Rublev e si qualifica per le semifinali delle Atp Finals di Torino. Il tennista serbo ha trionfato in un’ora e nove minuti di gioco con il punteggio di 6-4, 6-1. Raggiunge alla fase finale Casper Ruud, anche lui già qualificato dopo due partite.

