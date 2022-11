Il giovane tennista toscano attende nel prossimo turno Novak Djokovic

Impresa di Lorenzo Musetti sul cemento di Parigi-Bercy. Il giovane tennista toscano batte in rimonta il norvegese Casper Ruud, numero 4 del mondo, e conquista per la prima volta in carriera i quarti di finale in un torneo Masters 1000 non sulla terra battuta. Il punteggio dell’ottavo di finale, chiuso in 2 ore e 19 minuti, è 4-6, 6-4, 6-4. Nel prossimo turno Musetti attende l’ex numero 1 Novak Djokovic, che ha battuto il russo Karel Khachanov 6-4, 6-1.

“Sono contentissimo per questa vittoria, credo che entrambi abbiamo disputato un gran match fino alla fine. Lui ha giocato davvero bene ed io ho dovuto tirare fuori il mio miglio tennis per batterlo“. Lorenzo Musetti commenta così a caldo la vittoria contro Casper Ruud. “Sono contento che tutto il lavoro fatto negli ultimi mesi con il mio team stia pagando – aggiunge il 20enne di Carrara – ho capito che solo l’allenamento, il lavoro continuo e costante paga. Dopo il primo set e mezzo ho avuto meno fretta, ho provato ad essere ancora più aggressivo e ci sono riuscito”.

“Chi vorrei trovare nei quarti? Sarebbe bello affrontare di nuovo Nole… contro cui ho perso al Roland Garros dopo che ero avanti di due set. Mi piacerebbe prendermi la rivincita”, ha concluso Musetti.

Atp Parigi-Bercy, Alcaraz e Tiafoe ai quarti

Carlos Alcaraz ha raggiunto i quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il tennista spagnolo, numero uno del ranking, ha battuto in due set il bulgaro Grigor Dimitrov con il punteggio di 6-1, 6-3 in un’ora e 13 minuti di gioco. Passa il turno anche Frances Tiafoe, che ha regolato l’australiano Alex De Minaur in due set con il punteggio di 6-3, 7-6 (5) in un’ora e 42′ di gioco.

