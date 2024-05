Avanza anche Cocciaretto nel tabellone femminile. Sinner in campo contro Kotov

Jannik Sinner e Matteo Arnaldi nel tabellone maschile, Elisabetta Cocciaretto in quello femminile. Tre gli italiani in campo nella giornata del 31 maggio nel terzo turno del Roland Garros, secondo slam stagionale di tennis sulla terra di Parigi. Ecco i loro risultati. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Sinner qualificato agli ottavi: Kotov sconfitto in tre set

Jannik Sinner si qualifica agli ottavi del Roland Garros superando in tre set e due ore e 29 minuti di gioco il russo Pavel Kotov. 6-4 6-4 6-4 il punteggio. Per l’approdo ai quarti Sinner se la vedrà con il vincente della sfida tra l’austriaco Sebastian Ofner (numero 45 del ranking) e il francese Corentin Moutet (79). Sinner al Roland Garros come miglior risultato vanta i quarti di finale raggiunti nel 2020, quando perse da Rafa Nadal.

Arnaldi agli ottavi, Rublev battuto in due set

Impresa di Matteo Arnaldi. L’azzurro, numero 35 della classifica Atp, approda agli ottavi superando in tre set il numero 6 del ranking mondiale, il russo Andrey Rublev, con il punteggio di 7-6 (6) 6-2 6-4 in 2 ore e 35′. Arnaldi per l’approdo ai quarti se la vedrà con il vincente della sfida tra il greco Stefanos Tsitsipas e il cinese Zhinzhen Zhang.

Cocciaretto agli ottavi, battuta Samsonova in due set

Elisabetta Cocciaretto approda agli ottavi di finale. L’azzurra, numero 51 del ranking Wta, ha superato in due set la russa Liudmila Samsonova, 17ma della classifica mondiale, con il punteggio di 7-6 (4) 6-2. Cocciaretto se la vedrà con la vincente tra l’ucraina Dayana Yastremska e la statunitense Coco Gauff.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata