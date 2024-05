Lo ha annunciato la direttrice del torneo, Amelie Mauresmo, in un'intervista a 'L'Equipe'

Stop alle bevande alcoliche in tribuna al Roland Garros. Lo ha annunciato la direttrice del torneo, Amelie Mauresmo, in un’intervista a ‘L’Equipe’, dopo alcune intemperanze da parte dei tifosi durante i primi turni, in particolare nei match che vedevano protagonisti gli atleti di casa. “Finora l’alcol era autorizzato sugli spalti, all’esterno della tribuna dei giocatori e della tribuna presidenziale. Adesso è proibito ovunque“, ha detto Mauresmo dopo le critiche all’organizzazione. Sono state impartite istruzioni agli arbitri e agli addetti alla sicurezza per evitare eccessi. “Dopo il Covid abbiamo osservato un’evoluzione nel comportamento delle persone in termini di atmosfera. Ne siamo rimasti molto soddisfatti. Le emozioni sono tornate e la gente aveva fame di rivivere questo tipo di emozione. E poi abbiamo osservato, in particolare durante la partita tra David Goffin e Giovanni Mpetshi Perricard, che alcune persone hanno effettivamente superato il limite“, ha detto Mauresmo. “Quello che voglio ricordare è che siamo felici di vedere l’atmosfera e le emozioni, che gli spettatori siano lì. Ma allo stesso tempo saremo intransigenti sul rispetto dei giocatori e del gioco“, ha aggiunto la direttrice del Roland Garros. “Se c’è anche il minimo comportamento che oltrepassa il limite, quella sarà l’uscita. Anche se identificare una persona non è sempre facile. L’energia e l’entusiasmo sono molto positivi ma bisogna rispettare i limiti“, ha concluso.

