Due ore e 29 minuti di gioco, 6-4, 6-4, 6-4 il punteggio. L'azzurro: "Mantenuto concentrazione, mi sono divertito"

Jannik Sinner approda agli ottavi del Roland Garros, secondo Slam dell’anno di tennis sulla terra rossa di Parigi. L’altoatesino, numero 2 del ranking mondiale, si impone sul russo Pavel Kotov, numero 56 della classifica Atp, in tre set con il punteggio di 6-4 6-4 6-4 in due ore e 29′. Per l’approdo ai quarti Sinner se la vedrà con il vincente della sfida tra l’austriaco Sebastian Ofner (numero 45 del ranking) e il francese Corentin Moutet (79). Sinner al Roland Garros come miglior risultato vanta i quarti di finale raggiunti nel 2020, quando perse da Rafa Nadal.

Sinner: “Mantenuto concentrazione sul mio gioco, mi sono divertito”

“Ho mantenuto la concentrazione sul mio tennis, mi sono divertito, splendido giocare qui al Philippe-Chartier”, ha commentato a caldo Sinner dopo la partita.

Agli ottavi anche Arnaldi e Cocciaretto

La vittoria di Sinner arriva al termine di una giornata trionfale per il tennis italiano: si sono qualificati infatti agli ottavi del torneo parigino anche Matteo Arnaldi, con un’impresa contro il numero 6 del mondo Andrey Rublev, e nel tabellone femminile Elisabetta Cocciaretto.

