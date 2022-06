Match epico col serbo, che si arrende dopo oltre 4 ore

(LaPresse) Rafa Nadal si è qualificato per le semifinali del Roland Garros, seconda prova del Grande Slam. Nei quarti, il maiorchino ha sconfitto in quattro set il numero uno al mondo, e campione uscente, Novak Djokovic in una battaglia epica durata quattro ore e dodici minuti e terminata quasi all’una e mezzo di notte. In semifinale Nadal – che insegue il 22esimo Major in carriera e il quattordicesimo titolo a Parigi – affronterà Alex Zverev, che ha eliminato lo spagnolo Carlos Alcaraz. Oggi gli altri due quarti di finale: Rublev-Cilic e Ruud-Rune.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata