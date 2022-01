Dopo la vittoria di Matteo Berrettini sono quindi due gli azzurri che proseguono la gara

Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale degli Australian Open, primo torneo stagionale del Grande Slam. Il 20enne altoatesino, numero 11 del seeding, ha battuto negli ottavi l’australiano e idolo di casa Alex De Minaur, in tre set con il punteggio di 7-6 (3), 6-3, 6-4. Sinner è il secondo italiano ad approdare ai quarti di finale in questa edizione degli Australian Open dopo Matteo Berrettini. Nel prossimo turno l’azzurro affronterà il vincente del match tra il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie n. 4, e l’americano Taylor Fritz.

“All’inizio lui ha avuto più chance di me, quindi ho provato a spingere di più e il tiebreak ho fatto la differenza. Poi ho iniziato ad avere più fiducia, ho provato a muoverlo. Non è facile giocare contro di lui qui. L’atmosfera è stata bellissima”, ha detto Sinner, intervistato dall’ex n.1 Jim Courier, dopo la qualificazione ai quarti degli Australian Open dopo la vittoria contro l’australiano Alex De Minaur. Per l’altoatesino è già il secondo quarto in uno Slam dopo quello al Roland Garros. “L’anno scorso per me è stato lungo, tanti tornei per la prima volta. Ho fatto tanta esperienza, sono cresciuto sia come giocatore e quando hai 20 anni non puoi che maturare”, ha detto. Infine sul prossimo avversario, Tsitsipas o Fritz. “Sarà una partita difficile, li ho affrontati entrambi. Un po’ li conosco e sarà dura”, ha concluso.

Per quanto riguarda gli altri risultati di oggi: Daniil Medvedev (numero 2 del seeding) ha battuto in 4 set l’americano Maxime Cressy per 6-2 6-7 7-6 7-5 e nei quarti se la vedrà con il canadese Felix Auger-Aliassime che ha eliminato in 4 set il croato Marin Cilic per 2-6 7-6 6-2 7-6.

Nel tabellone femminile volano ai quarti la polacca Iga Swiatek (5-7 6-3 6-3 alla romena Cirstea), la francese Alize Cornet (6-4, 3-6, 6-4 alla romena Halep) e la belga Elise Mertens (4-6 6-4 6-4 all’americana Collins).

