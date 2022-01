Lo scrive l'organizzazione del torneo su Twitter, nonostante sia ancora la decisione sul visto del campione serbo

Dopo il posticipo, probabilmente legato alla vicenda del visto di Novak Djokovic, è stato effettuato il sorteggio per gli Australian Open che ha inserito che il tennista serbo numero uno al mondo al primo turno con Miomir Kecmanovic. Lo scrive l’organizzazione del torneo su Twitter, nonostante sia ancora la decisione sul visto del campione serbo.

Top seed and nine-time #AusOpen champion 🇷🇸 @DjokerNole begins his title defence against Miomir Kecmanovic.#AO2022 pic.twitter.com/96MAlHNElG

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 13, 2022