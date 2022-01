Il serbo numero uno al mondo, non vaccinato, era stato bloccato all'aeroporto di Melbourne

(LaPresse) – Novak Djokovic ha presentato un ricorso in tribunale contro la decisione delle autorità australiane di revocare il suo visto ed espellerlo dal Paese. Lo riferisce il media australiano Herald Sun sul suo sito. La battaglia legale del tennista Djokovic contro la cancellazione del visto è iniziata presso il Federal Circuit and Family Court. Il giudice Anthony Kelly ha chiesto più documentazione per esaminare il caso. Il campione sperava di partecipare agli Australian Open tramite un’esenzione medica, non avendo chiarito se si sia sottoposto alla vaccinazione o no.

“Il visto del signor Djokovic è stato annullato. Le regole sono regole, soprattutto quando si tratta dei nostri confini. Nessuno è al di sopra di queste regole”. Aveva scritto scritto su Twitter il premier australiano Scott Morrison, commentando la vicenda del campione di tennis serbo che dovrà lasciare il Paese. “L’Australia ha uno dei tassi di mortalità più bassi al mondo per Covid, continuiamo a essere vigili”, ha aggiunto.

Mr Djokovic’s visa has been cancelled. Rules are rules, especially when it comes to our borders. No one is above these rules. Our strong border policies have been critical to Australia having one of the lowest death rates in the world from COVID, we are continuing to be vigilant.

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) January 5, 2022