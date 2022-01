Il governo dello Stato di Victoria ha respinto una richiesta a tarda notte della dogana australiana

Il governo dello Stato di Victoria, in Australia, ha respinto una richiesta a tarda notte della dogana australiana per il visto del n.1 del tennis, Novak Djokovic, ore prima che il suo aereo atterrasse a Melbourne: la squadra di Djokovic avrebbe presentato il tipo di visto sbagliato.

Il volo di del campione serbo, a cui è stata concessa un’esenzione per giocare agli Australian Open di questo mese, secondo i media locali è atterrato a Tullamarine. I funzionari della frontiera hanno ora la discrezionalità di consentire a Djokovic di entrare nel Paese, nonostante la mossa del governo del Victoria. Anche se probabilmente sarà autorizzato a scendere dal suo aereo a Melbourne. Il caos visti ha ritardato l’ingresso del tennista e a mezzanotte (ora locale) la situazione era in stallo.

Il ministro dello sport ad interim, Jaala Pulford, ha inviato un tweet a tarda notte confermando che il governo del Victoria non avrebbe sostenuto la domanda di visto di Djokovic.

