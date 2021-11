A seguire il doppio. Domani la sfida contro la Colombia

L’Italia vola sul 2-0 contro gli Usa nel match d’apertura del girone E di Coppa Davis, in svolgimento a Torino, che vale un posto ai quarti di finale. Nella prima sfida Lorenzo Sonego ha battuto Reilly Opelka per 6-3, 7-6 (4) in 1 ora e 31 minuti di gioco. Jannik Sinner invece si è sbarazzato facilmente di John Isner, battuto 6-2, 6-0 in poco più di un’ora di gioco. “E’ bellissimo vincere qui nella mia Torino”, è la dedica a caldo di Sonego al pubblico della sua città. A seguire è in programma il doppio Musetti/Fognini contro Ram/Sock. Domani, sabato 27 novembre, azzurri di nuovo in campo con la Colombia.

Chi vince il girone sfida nei quarti al vincente del gruppo D con Australia, Croazia e Ungheria

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata