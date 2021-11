Il serbo conquista il suo 37° Masters 1000 in carriera con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3

Novak Djokovic conquista il 37° Masters 1000 in carriera battendo Daniil Medvedev nella finale del torneo di Parigi-Bercy, che si è concluso su campi in cemento del Palais Omnisport di Parigi-Bercy. Il numero uno al mondo ha riscattato la sconfitta subita nell’ultimo atto degli Us Open battendo in rimonta il giocatore russo in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3 in due ore e 16′ di gioco.

