Accesso Archivi

Accesso Archivi

sabato 18 luglio 2026

Ultima ora

Addio a Brenda Fricker: fu la prima attrice irlandese a vincere il Premio Oscar

Addio a Brenda Fricker: fu la prima attrice irlandese a vincere il Premio Oscar
Brenda Fricker con Kevin Kline agli Oscar del 1990. (Foto: Ralph Dominguez/MediaPunch /IPX)
Redazione
Redazione
Seguici su
Google Discover Fonti preferite
,

L’interprete aveva 81 anni ed è morta a Dublino

È morta a 81 anni Brenda Fricker, la prima donna irlandese a vincere un Oscar con il ruolo di Bridget Fagan Brown nel film del 1989 ‘Il mio piede sinistro‘. L’attrice caratterista irlandese è morta ieri sera a Dublino dopo un periodo di malattia. Lo ha reso noto il suo agente, Phil Belfield, in un comunicato.

Addio a Brenda Fricker: fu la prima attrice irlandese a vincere il Premio Oscar
Brenda Fricker bacia la statuetta vinta alla 62esima edizione dei Premi Oscar, nel 1990. (Foto: Ralph Dominguez/MediaPunch /IPX)

Fricker vinse l’Oscar nel 1990 come migliore attrice non protagonista per la sua interpretazione della madre determinata di Christy Brown, uno scrittore e pittore nato con una paralisi cerebrale e in grado di controllare solo il piede sinistro. Daniel Day-Lewis, che interpretava Brown, vinse il premio come miglior attore.

Addio a Brenda Fricker: fu la prima attrice irlandese a vincere il Premio Oscar
Brenda Fricker con Daniel Day Lewis ai Premi Oscar del 1990. (Foto: Ralph Dominguez/MediaPunch /IPX)

Fricker, che tra il 1964 e il 2024 recitò in oltre 90 film e serie televisive, era nota per il ruolo della ‘Signora dei piccioni‘ nel film del 1992 ‘Mamma, ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York‘, dove interpretava una senzatetto che stringeva amicizia con il personaggio di Macaulay Culkin a Central Park, a New York. Nata a Dublino nel 1945, l’attrice aveva ricevuto il più alto riconoscimento della città all’inizio di quest’anno, quando le era stata conferita la Freedom of the City. Fricker è stata sposata con il regista Barry Davies dal 1979 fino al divorzio nel 1988. È rimasta incinta diverse volte, ma ha subito aborti spontanei, che l’hanno portata a soffrire di una grave depressione per gran parte della sua vita.

© Riproduzione Riservata