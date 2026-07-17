Addio a Brenda Fricker: fu la prima attrice irlandese a vincere il Premio Oscar

L’interprete aveva 81 anni ed è morta a Dublino

È morta a 81 anni Brenda Fricker, la prima donna irlandese a vincere un Oscar con il ruolo di Bridget Fagan Brown nel film del 1989 ‘Il mio piede sinistro‘. L’attrice caratterista irlandese è morta ieri sera a Dublino dopo un periodo di malattia. Lo ha reso noto il suo agente, Phil Belfield, in un comunicato.

Brenda Fricker bacia la statuetta vinta alla 62esima edizione dei Premi Oscar, nel 1990. (Foto: Ralph Dominguez/MediaPunch /IPX)

Fricker vinse l’Oscar nel 1990 come migliore attrice non protagonista per la sua interpretazione della madre determinata di Christy Brown, uno scrittore e pittore nato con una paralisi cerebrale e in grado di controllare solo il piede sinistro. Daniel Day-Lewis, che interpretava Brown, vinse il premio come miglior attore.

Brenda Fricker con Daniel Day Lewis ai Premi Oscar del 1990. (Foto: Ralph Dominguez/MediaPunch /IPX)

Fricker, che tra il 1964 e il 2024 recitò in oltre 90 film e serie televisive, era nota per il ruolo della ‘Signora dei piccioni‘ nel film del 1992 ‘Mamma, ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York‘, dove interpretava una senzatetto che stringeva amicizia con il personaggio di Macaulay Culkin a Central Park, a New York. Nata a Dublino nel 1945, l’attrice aveva ricevuto il più alto riconoscimento della città all’inizio di quest’anno, quando le era stata conferita la Freedom of the City. Fricker è stata sposata con il regista Barry Davies dal 1979 fino al divorzio nel 1988. È rimasta incinta diverse volte, ma ha subito aborti spontanei, che l’hanno portata a soffrire di una grave depressione per gran parte della sua vita.