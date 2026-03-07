Laura Pirovano fa il bis, vince anche la seconda discesa in Val di Fassa per un centesimo

Laura Pirovano fa il bis. Dopo la vittoria di venerdì 6 marzo, la sua prima in carriera, l’azzurra ha conquistato anche la seconda discesa libera in Val di Fassa valida per la Coppa del mondo di sci alpino. Con il tempo di 1’20″91 ha preceduto di un centesimo l’austriaca Cornelia Huetter, terza l’elvetica Corinne Suter a cinque centesimi. Quarto posto per l’oro olimpico Breezy Johnson.

Con questo successo Pirovano si presenta all’ultima gara della stagione con 28 punti di vantaggio su Aicher, 85 su Weidle-Winkelmann e 92 su Huetter nella classifica di specialità. Per quanto riguarda le altre azzurre: Nicole Delago ha chiuso al 9° posto ( ex-aequo con Marte Monsen) mentre Sofia Goggia si è piazzata 11esima

La classifica della gara

1 Laura Pirovano ITA 1:20.91

2 Cornelia Huetter AUT +0.01

3 Corinne Suter SUI +0.05

4 Breezy Johnson USA +0.64

5 Kira Weidle-Winkelmann GER +0.68

6 Ariane Raedler AUT +0.86

7 Kajsa Vickhoff Lie NOR +0.88

8 Ester Ledecka CZE +0.95

9 Marte Monsen NOT +1.03

9 Nicol Delago ITA +1.03

11 Sofia Goggia ITA +1.05

La classifica di specialità

Laura Pirovano con la doppietta nella discesa libera di val di Fassa, balza in testa alla classifica di specialità. L’azzurra ha ora 28 punti di vantaggio sulla tedesca Aicher e 36 su Lindsey Vonn che però ha finito la stagione.

Laura Pirovano (Ita) 436 punti Emma Aicher (Ger) 408 punti Lindsey Vonn (Usa) 400 punti Kira Weidle-Winkelmann (Ger) 351 punti Cornelia Huetter (Aut) 344 punti

Pirovano: “In due giorni ho pareggiato i conti con la sfortuna”

“Oggi sono arrivata al traguardo e ci credevo meno di ieri. A metà pista ero stanchissima, la giornata di ieri mi aveva tolto tante energie, avevo la sensazione che non fosse abbastanza. Ora ho vinto ancora per un altro centesimo, quando ho visto luce verde mi sono detta ‘macché, è uno scherzo’. Abbiamo sempre parlato di tutta la mia sfortuna, ora in due giorni ho pareggiato i conti. E’ incredibile, è tutto surreale e troppo bello”. Così Laura Pirovano, vincitrice anche della seconda discesa libera della Val di Fassa. L’azzurra si presenta all’ultimo appuntamento di Coppa del mondo, con 28 punti di vantaggio sulla Aicher e il sogno di vincere la Coppetta di specialità non è più un sogno: “Non ci voglio pensare, è un insieme di emozioni che faccio fatica a gestire. E’ surreale. Alla fine è vero, ho sempre mancato il podio prima ma la costanza sta pagando, sono troppo felice”, ha concluso.