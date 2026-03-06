Laura Pirovano vince discesa Val di Fassa per un centesimo, Goggia lontana

Laura Pirovano ha vinto oggi la discesa libera di Val di Fassa, valida per la coppa del mondo femminile di sci. L’azzurra, scesa col pettorale numero 8, si è imposta con il tempo di 1’21”40 beffando per un solo centesimo la tedesca Emma Aicher. Il podio è completato dalla statunitense Breezy Johnson, staccata di 0″29. Decima Elena Curtoni, quindicesima Roberta Milesi e sedicesima Nadia Delago. Solo 17esima Sofia Goggia, che si allontana così dalle posizioni di vertice della classifica di specialità.

L’ordine d’arrivo in Val di Fassa

Laura Pirovano (ITA) – 1:21.40Emma Aicher (GER) – 1:21.41 (+0.01) Breezy Johnson (USA) – 1:21.69 (+0.29) Kira Weidle-Winkelmann (GER) – 1:21.72 (+0.32) Cornelia Hütter (AUT) – 1:21.74 (+0.34) Ariane Rädler (AUT) – 1:21.76 (+0.36) Ilka Štuhec (SLO) – 1:21.81 (+0.41) Corinne Suter (SUI) – 1:21.89 (+0.49) Kajsa Vickhoff Lie (NOR) – 1:21.95 (+0.55) Elena Curtoni (ITA) – 1:22.13 (+0.73) Nina Ortlieb (AUT) – 1:22.15 (+0.75) Jacqueline Wiles (USA) – 1:22.15 (+0.75) Allison Mollin (USA) – 1:22.19 (+0.79) Ester Ledecká (CZE) – 1:22.21 (+0.81) Roberta Melesi (ITA) – 1:22.25 (+0.85) Nadia Delago (ITA) – 1:22.26 (+0.86) Sofia Goggia (ITA) – 1:22.30 (+0.90) Marte Monsen (NOR) – 1:22.31 (+0.91) Nicol Delago (ITA) – 1:22.35 (+0.95) Romane Miradoli (FRA) – 1:22.35 (+0.95) Jasmine Flury (SUI) – 1:22.56 (+1.16) Mirjam Puchner (AUT) – 1:22.67 (+1.27) Stefanie Grob (SUI) – 1:22.68 (+1.28) Delia Dürrer (SUI) – 1:22.78 (+1.38) Malorie Blanc (SUI) – 1:22.78 (+1.38) Janine Schmitt (SUI) – 1:22.80 (+1.40) Camille Cerutti (FRA) – 1:22.87 (+1.47) Tricia Mangan (USA) – 1:22.90 (+1.50) Asja Zenere (ITA) – 1:22.95 (+1.55) Nadine Fest (AUT) – 1:22.98 (+1.58)

La classifica di specialità

Al comando della classifica di discesa c’è ancora la statunitense Lindsey Vonn, messa però k.o. dal grave infortunio rimediato alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’americana ha 400 punti, 14 in più di Aicher. In corsa per la vittoria della coppa di specialità anche Pirovano, terza a 64 lunghezze dalla Vonn. Al settimo posto Goggia con 254 punti. Questa la classifica della coppa di discesa a due gare dal termine:

Lindsey Vonn (USA) – 400 punti Emma Aicher (GER) – 386 Laura Pirovano (ITA) – 336 Kira Weidle-Winkelmann (GER) – 306 Breezy Johnson (USA) – 283 Cornelia Hütter (AUT) – 264 Sofia Goggia (ITA) – 255 Nina Ortlieb (AUT) – 236 Nicol Delago (ITA) – 208 Kajsa Vickhoff Lie (NOR) – 206

Pirovano: “Sono al settimo cielo”

Dopo 29 piazzamenti fra le top 10 (di cui 11 fra le top 5) e nessun podio per Pirovano, 28enne finanziera di Spiazzo, arriva la giornata più bella. Un tabù finalmente sfatato sulla pista di casa, ottimamente preparata dagli organizzatori e che oggi metteva in scena il recupero della discesa cancellata a Crans Montana, per poi proporre un’altra discesa e un superG nel week-end. Pirovano è stata davvero efficace in ogni tratto della pista, recuperando il piccolo gap lasciato nella parte alta, quella del lancio.

“Sono al settimo cielo, perché mi sono sentita sciare davvero bene ed ero in piena fiducia – ha detto Pirovano -. Devo ancora realizzare quello che ho fatto. Aspetterò l’ultima atleta con le mani che tremano. Vinco per un centesimo e mi dispiace, ma tante volte è andata male a me e oggi voglio godermela. Era tanto tempo che ero consapevole di gareggiare bene. Non so dire cosa sia cambiato oggi, o perché non era mai successo prima. Probabilmente, è girato tutto per il verso giusto oggi. Ho ricevuto tanto affetto sia dalle mie compagne di squadra, ma anche dalle altre atlete della Coppa del mondo. Ci vediamo sempre, ci conosciamo ed è bello condividere con loro. Oggi è tutto magnifico”.

Curtoni: “Ho ancora margine ma sono soddisfatta”

“Sono contenta – ha detto Elena Curtoni -. Era tanto tempo che inseguivo le buone sensazioni in discesa. Sapevo di averle dentro di me, e oggi finalmente sono riuscita ad esprimermi meglio. So di avere ancora margine, ma oggi sono soddisfatta. Sono molto contenta per Laura, perché era tanto tempo che girava intorno a un grande risultato e oggi finalmente ci è riuscita”.

Goggia: “Come una giraffa sui pattini”

“Non ho avuto sensazioni buone, come non ne ho avute in prova – ha detto Sofia Goggia -. Mi sono sentita un po’ come una giraffa sui pattini. Voglio fare i complimenti a Lolli, primo podio e prima vittoria della sua carriera e se lo merita tutto. E’ sempre bello gareggiare in Italia e qui in Val di Fassa riusciamo sempre a trovare le condizioni ideali per l’allenamento. A questo punto penso che abbia più chances Laura di me per la Coppa di specialità, perché oggi faccio troppo pochi punti. Domani però c’è un’altra gara e ci riproverò”.