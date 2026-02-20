Olimpiadi 2026, a Milano mascotte mania: Tina incontra quella di Dakar 2026

Vera e propria mascotte mania a Milano quando Tina, la mascotte delle Olimpiadi invernali, ha dato il benvenuto ad Ayo, la mascotte dei Giochi Olimpici Giovanili Dakar 2026. Tina ha incontrato Ayo al suo arrivo dal Senegal e i due hanno trascorso il pomeriggio insieme alla gente del posto e ai visitatori olimpici. Hanno posato per delle foto in Piazza del Duomo e davanti allo storico Castello Sforzesco. Ayo è un giovane leone il cui nome significa “gioia” in lingua yoruba ed è il simbolo di Dakar 2026. Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 si concluderanno domenica. I Giochi Olimpici Giovanili di Dakar sono in programma alla fine di quest’anno, dal 31 ottobre al 13 novembre.