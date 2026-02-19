Olimpiadi 2026, Buonfiglio: "Italia merita candidatura Giochi estivi a Roma"

“Credo che ci siano tutti i requisiti per preparare una candidatura. È chiaro che il Coni è uno degli stakeholder, dev’essere condivisa assolutamente con il ministro Abodi e con il Governo”. Così il presidente del Coni Luciano Buofiglio, al termine della staffetta azzurra dei 3000m femminili di short track al Forum di Assago, parlando di una possibile candidatura dell’Italia anche per le Olimpiadi estive. A chi gli chiedeva se la location giusta fosse ancora la Lombardia o la Toscana, il numero uno del Coni ha detto: “Roma. Lì c’è una percentuale di impianti già realizzata, credo che il nostro Paese meriti un’altra Olimpiade estiva, perché una volta c’è stata scippata“.