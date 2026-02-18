Olimpiadi 2026, Marta Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica Brignone"

“Sono contenta di aver visto e abbracciato Federica dopo averla vista in tv“. Lo ha detto Marta Bassino, che mercoledì ha incontrato al J Medical a Torino Federica Brignone, la compagna di squadra reduce dal doppio oro alle Olimpiadi. La sciatrice 29enne piemontese non ha infatti potuto prendere parte a Milano Cortina a causa dell’infortunio patito il 22 ottobre 2025 durante un allenamento in Val Senales. Bassino sta proseguendo il recupero nella struttura torinese: “Ci vorrà ancora un po’di tempo, verso fine stagione proverò a rimettere gli sci ma non c’è ancora nulla di certo. Il mio recupero sta andando bene, procede stiamo lavorando tanto, ci vuole ancora un po’ di pazienza”.