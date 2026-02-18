Accesso Archivi

mercoledì 18 febbraio 2026

Olimpiadi 2026, il programma di oggi 18 febbraio: gli italiani in gara, orari e dove vederli

Otto titoli in palio oggi, mercoledì 18 febbraio, alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Saranno tanti gli Azzurri in gara, a cominciare da Federico Pellegrino e Elia Barp, impegnati nella sprint a squadre in tecnica libera di sci di fondo. Lara Della Mea proverà a brillare nell’ultima gara di sci alpino femminile: lo slalom speciale. Nel pomeriggio, andrà in scena la staffetta femminile del biathlon, guidata dalla medaglia d’oro (la prima di sempre dell’Italia alle Olimpiadi) Lisa Vittozzi e dalla padrona di casa ad Antholz-Selva Dorothea Wierer. In serata, invece, Pietro Sighel proverà a essere il migliore nei 500m metri maschili di short track.

Olimpiadi 2026, il programma di oggi e gli italiani in gara

COMBINATA NORDICA (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)

  • 9.00 – Trampolino grande, salti di prova 10-11-12 

CURLING

9.05 – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Danimarca, Gran Bretagna-USA, Svezia-Corea del Sud

14.05 – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Canada, Cechia-Cina, Norvegia-Svizzera, Gran Bretagna-USA (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)

19.05 – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Canada, Gran Bretagna-Giappone, Svizzera-Danimarca, Cina-Svezia (Stefania Costantini, Elena Mathis, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli, Rebecca Mariani)

SCI DI FONDO

  • 9.45 – Team sprint tl femminile, qualificazioni (Caterina Ganz, Iris De Martin Pinter)
  • 10.15 – Team sprint tl maschile, qualificazioni (Federico Pellegrino, Elia Barp)
  • 11.45 – Team sprint tl femminile, finale 
  • 12.15 – Team sprint tl maschile, finale 

BOB

  • 10.00 – Bob a 4 maschile, prove cronometrate 1-2 (Patrick BaumgartnerEric FantazziniRobert Gino Mircea, Lorenzo Bilotti)
  • 14.00 – Bob a 2 femminile, prove cronometrate 3-4 (Giada Andreutti, Alessia Gatti)

SCI ALPINO (Lara Della Mea, Martina Peterlini, Anna Trocker)

  • 10.00 – Slalom femminile, prima manche 
  • 13.30 – Slalom femminile, seconda manche 

SCI FREESTYLE (Flora Tabanelli, Maria Gasslitter)

  • 11.30 – Aerials femminili, finale 1 
  • 12.30 – Aerials femminili, finale 2 

HOCKEY GHIACCIO

  • 12.10 – Torneo maschile, quarto di finale 1: Slovacchia-vincente Germania-Francia
  • 16.40 – Torneo maschile, quarto di finale 2: Canada-vincente Cechia-Danimarca 
  • 18.10 – Torneo maschile, quarto di finale 3: Finlandia-vincente Svizzera-Italia 
  • 21.10 – Torneo maschile, quarto di finale 4: Stati Uniti-vincente Svezia-Lettonia 

SNOWBOARD

  • 12.30 – Slopestyle maschile, finale (prima manche) 
  • 12.59 – Slopestyle maschile, finale (seconda manche)
  • 13.28 – Slopestyle maschile, finale (terza manche) 

BIATHLON (Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Michela Carrara)

  • 14.45 – Staffetta 4×6 km femminile 

SHORT TRACK (Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali)

  • 20.15 – 500 metri maschili, quarti di finale 
  • 20.44 – 500 metri maschili, semifinali 
  • 20.51 – Staffetta 3000 metri femminile, Finale B 
  • 21.00 – Staffetta 3000 metri femminile, Finale A 
  • 21.27 – 500 metri maschili, Finale B 
  • 21.29 – 500 metri maschili, Finale A 
