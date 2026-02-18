Olimpiadi 2026, il programma di oggi 18 febbraio: gli italiani in gara, orari e dove vederli

Otto titoli in palio oggi, mercoledì 18 febbraio, alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Saranno tanti gli Azzurri in gara, a cominciare da Federico Pellegrino e Elia Barp, impegnati nella sprint a squadre in tecnica libera di sci di fondo. Lara Della Mea proverà a brillare nell’ultima gara di sci alpino femminile: lo slalom speciale. Nel pomeriggio, andrà in scena la staffetta femminile del biathlon, guidata dalla medaglia d’oro (la prima di sempre dell’Italia alle Olimpiadi) Lisa Vittozzi e dalla padrona di casa ad Antholz-Selva Dorothea Wierer. In serata, invece, Pietro Sighel proverà a essere il migliore nei 500m metri maschili di short track.
Olimpiadi 2026, il programma di oggi e gli italiani in gara
COMBINATA NORDICA (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)
- 9.00 – Trampolino grande, salti di prova 10-11-12
CURLING
9.05 – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Danimarca, Gran Bretagna-USA, Svezia-Corea del Sud
14.05 – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Canada, Cechia-Cina, Norvegia-Svizzera, Gran Bretagna-USA (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)
19.05 – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Canada, Gran Bretagna-Giappone, Svizzera-Danimarca, Cina-Svezia (Stefania Costantini, Elena Mathis, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli, Rebecca Mariani)
SCI DI FONDO
- 9.45 – Team sprint tl femminile, qualificazioni (Caterina Ganz, Iris De Martin Pinter)
- 10.15 – Team sprint tl maschile, qualificazioni (Federico Pellegrino, Elia Barp)
- 11.45 – Team sprint tl femminile, finale
- 12.15 – Team sprint tl maschile, finale
BOB
- 10.00 – Bob a 4 maschile, prove cronometrate 1-2 (Patrick Baumgartner, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea, Lorenzo Bilotti)
- 14.00 – Bob a 2 femminile, prove cronometrate 3-4 (Giada Andreutti, Alessia Gatti)
SCI ALPINO (Lara Della Mea, Martina Peterlini, Anna Trocker)
- 10.00 – Slalom femminile, prima manche
- 13.30 – Slalom femminile, seconda manche
SCI FREESTYLE (Flora Tabanelli, Maria Gasslitter)
- 11.30 – Aerials femminili, finale 1
- 12.30 – Aerials femminili, finale 2
HOCKEY GHIACCIO
- 12.10 – Torneo maschile, quarto di finale 1: Slovacchia-vincente Germania-Francia
- 16.40 – Torneo maschile, quarto di finale 2: Canada-vincente Cechia-Danimarca
- 18.10 – Torneo maschile, quarto di finale 3: Finlandia-vincente Svizzera-Italia
- 21.10 – Torneo maschile, quarto di finale 4: Stati Uniti-vincente Svezia-Lettonia
SNOWBOARD
- 12.30 – Slopestyle maschile, finale (prima manche)
- 12.59 – Slopestyle maschile, finale (seconda manche)
- 13.28 – Slopestyle maschile, finale (terza manche)
BIATHLON (Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Michela Carrara)
- 14.45 – Staffetta 4×6 km femminile
SHORT TRACK (Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali)
- 20.15 – 500 metri maschili, quarti di finale
- 20.44 – 500 metri maschili, semifinali
- 20.51 – Staffetta 3000 metri femminile, Finale B
- 21.00 – Staffetta 3000 metri femminile, Finale A
- 21.27 – 500 metri maschili, Finale B
- 21.29 – 500 metri maschili, Finale A