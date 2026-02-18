Home > Sport > Sport invernali > Olimpiadi 2026, il programma di oggi 18 febbraio: gli italiani in gara, orari e dove vederli

Otto titoli in palio oggi, mercoledì 18 febbraio, alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Saranno tanti gli Azzurri in gara, a cominciare da Federico Pellegrino e Elia Barp, impegnati nella sprint a squadre in tecnica libera di sci di fondo. Lara Della Mea proverà a brillare nell’ultima gara di sci alpino femminile: lo slalom speciale. Nel pomeriggio, andrà in scena la staffetta femminile del biathlon, guidata dalla medaglia d’oro (la prima di sempre dell’Italia alle Olimpiadi) Lisa Vittozzi e dalla padrona di casa ad Antholz-Selva Dorothea Wierer. In serata, invece, Pietro Sighel proverà a essere il migliore nei 500m metri maschili di short track.

Olimpiadi 2026, il programma di oggi e gli italiani in gara

COMBINATA NORDICA (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)

9.00 – Trampolino grande, salti di prova 10-11-12

CURLING

9.05 – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Danimarca, Gran Bretagna-USA, Svezia-Corea del Sud

14.05 – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Canada, Cechia-Cina, Norvegia-Svizzera, Gran Bretagna-USA (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)

19.05 – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Canada, Gran Bretagna-Giappone, Svizzera-Danimarca, Cina-Svezia (Stefania Costantini, Elena Mathis, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli, Rebecca Mariani)

SCI DI FONDO

9.45 – Team sprint tl femminile, qualificazioni ( Caterina Ganz, Iris De Martin Pinter )

) 10.15 – Team sprint tl maschile, qualificazioni ( Federico Pellegrino, Elia Barp )

) 11.45 – Team sprint tl femminile, finale

12.15 – Team sprint tl maschile, finale

BOB

10.00 – Bob a 4 maschile, prove cronometrate 1-2 ( Patrick Baumgartner , Eric Fantazzini , Robert Gino Mircea , Lorenzo Bilotti )

, , , ) 14.00 – Bob a 2 femminile, prove cronometrate 3-4 (Giada Andreutti, Alessia Gatti)

SCI ALPINO (Lara Della Mea, Martina Peterlini, Anna Trocker)

10.00 – Slalom femminile, prima manche

13.30 – Slalom femminile, seconda manche

SCI FREESTYLE (Flora Tabanelli, Maria Gasslitter)

11.30 – Aerials femminili, finale 1

12.30 – Aerials femminili, finale 2

HOCKEY GHIACCIO

12.10 – Torneo maschile, quarto di finale 1: Slovacchia-vincente Germania-Francia

16.40 – Torneo maschile, quarto di finale 2: Canada-vincente Cechia-Danimarca

18.10 – Torneo maschile, quarto di finale 3: Finlandia-vincente Svizzera-Italia

21.10 – Torneo maschile, quarto di finale 4: Stati Uniti-vincente Svezia-Lettonia

SNOWBOARD

12.30 – Slopestyle maschile, finale (prima manche)

12.59 – Slopestyle maschile, finale (seconda manche)

13.28 – Slopestyle maschile, finale (terza manche)

BIATHLON (Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Michela Carrara)

14.45 – Staffetta 4×6 km femminile

SHORT TRACK (Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali)