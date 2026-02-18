Olimpiadi 2026, cane lupo invade la pista dello sci di fondo: fuori programma a Milano Cortina

Siparietto inatteso durante le qualificazioni del team sprint di sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Un cane lupo cecoslovacco ha fatto irruzione sulla pista, comparendo proprio nel rettilineo finale mentre due atlete si preparavano a tagliare il traguardo. Per alcuni istanti non sono mancati attimi di apprensione: l’animale, scambiato da molti spettatori per un vero lupo, correva alle loro spalle, facendo temere un possibile contatto.

Meglio Lampo o Olimpo per questo lupo cecoslovacco? 😂

In realtà si chiama Nazgul 🥰 pic.twitter.com/8NPhVhPrrm — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 18, 2026

L’allarme, però, è rientrato quasi subito. Nessun pericolo per le frazioniste: il cane, che indossava un collare, si è rivelato docile e semplicemente in cerca di attenzioni. Arrivato fino alla linea d’arrivo sulla pista della Val di Fiemme, l’animale – poi identificato con il nome Nagzul e presumibilmente sfuggito al proprietario – si è limitato ad annusare l’argentina Diaz Gonzalez, suscitando sorrisi tra pubblico e addetti ai lavori.

Superato il traguardo, Nagzul si è persino guadagnato un insolito “fotofinish”, con gli organizzatori che hanno lasciato correre la scena. L’immagine è rapidamente diventata virale, entrando di diritto tra le curiosità più divertenti di questa edizione dei Giochi. Ironico anche il commento comparso sui profili social ufficiali: “Ci vuole tutta la nostra forza per non dare tutte le medaglie al nostro nuovo amico cane…”.