Olimpiadi 2026, Eliasch (Fis): "Brignone regina, Giochi spettacolari"

“Federica Brignone è il simbolo di questi Giochi Olimpici? Sì, è sicuramente la regina, non solo della velocità ma anche della tecnica”. Lo ha detto Johan Eliasch, presidente della Fis, la Federazione Internazionale di sci e snowboard, a margine di una tavola rotonda sulla sostenibilità degli sport invernali organizzata da Casa Slovenia a Cortina. “Stupito da questi Giochi in Italia? Abbiamo trascorso un periodo meraviglioso con grandi prestazioni, è stato spettacolare e siamo andati oltre le aspettative”, ha aggiunto.