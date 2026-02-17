Olimpiadi 2026, a Predazzo tra chi serve i pasti per i volontari: "Esperienza positiva e di unione con gli altri"

A Predazzo, una delle sedi delle gare delle Olimpiadi 2026 in provincia di Trento, la Protezione civile ha allestito un grande polo logistico per raccogliere e coordinare tutti i volontari e il personale impiegato per Milano-Cortina. A Campo Nuvola in particolare si servono circa mille pasti al giorno per i volontari. “Ci porta a vivere tutti insieme una bella esperienza di volontariato per gli altri”, dice Tiziano Dalla Torre responsabile Campo Nuvola che aggiunge: “La nostra soddisfazione principale e l’unione del nostro gruppo e poi vedere la gente che è contenta del nostro servizio”.