Jutta Leerdam, chi è la regina social delle Olimpiadi 2026

È sicuramente una delle figure simbolo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, almeno sul versante milanese: stiamo parlando di Jutta Leerdam. L’elegante e popolarissima pattinatrice olandese, campionessa olimpica nei 1000 metri del pattinaggio di velocità, non si è distinta soltanto per le prestazioni in pista, ma anche per il suo straordinario impatto mediatico. Con oltre 6 milioni di follower, la pattinatrice, secondo i dati diffusi dal Comitato Olimpico Internazionale nel corso di una conferenza stampa al Main Media Center, rappresenta la vera “medaglia d’oro” tra gli atleti più social dell’evento, avendo generato da sola, fino ad oggi, oltre 100 milioni di engagement.

Un risultato che fotografa perfettamente la nuova dimensione dei Giochi, sempre più globale e digitale, dove la visibilità e la capacità di coinvolgimento sui social media diventano parte integrante della narrazione olimpica. Like, condivisioni, commenti e interazioni di ogni tipo contribuiscono infatti a creare una connessione diretta tra pubblico e protagonisti, amplificando l’eco delle competizioni ben oltre i confini degli impianti sportivi.

Record di engagement per i Giochi di Milano – Cortina

Sempre sul fronte digitale, il CIO ha reso noto che complessivamente sono stati registrati 1,3 miliardi di engagement, con una media di circa 500 mila interazioni per atleta e un bacino totale che raggiunge i 900 milioni di follower. Numeri che testimoniano la portata planetaria dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, confermando come lo spettacolo olimpico si giochi oggi tanto sulle piste e sulle nevi quanto sugli schermi degli smartphone di milioni di appassionati.

Lindsey Vonn si consola con 3,4 milioni di follower

Sebbene il gravissimo infortunio l’abbia tenuta lontana dalla possibilità di conquistare una medaglia, la sciatrice statunitense Lindsey Vonn, seconda atleta più vincente nella storia dello sci alpino, può consolarsi con numeri da capogiro: sono infatti 3,4 i milioni di follower dell’americana su Instagram. Un dato che fa dell’atleta statunitense una vera e propria icona social, al pari di altri grandissimi influencer. Dietro di lei, ma ben distante con 2,3 milioni di follower, è Eileen Gu, stella dello sci d’aria che gareggia per la Cina nonostante sia di origine americana. Gu ha conquistato la medaglia d’argento nella gara femminile di freeski huge air, non riuscendo a confermare il primo posto ottenuto 4 anni fa, dovendo cedere lo scettro alla canadese Megan Oldham, con “appena 58mila follower.

Sofia Goggia batte la Brignone per follower

Sono ben diversi i numeri social degli atleti italiani. Per la regina di queste olimpiadi, Federica Brignone, reduce dalle due medaglie d’oro in Super G e Slalom gigante, sono 457mila i follower. In testa alla classifica c’è però Sofia Goggia, vincitrice della medaglia d’argento nella discesa libera, con 687mila follower. Molto staccato dalle due atlete c’è l’alfiere azzurro Giovanni Franzoni, con 244mila follower. La sfida social tra gli atleti italiani, a prescindere dalle competizioni olimpiche, vede Valentino Rossi in testa al numero di follower con oltre 16,3 milioni di fans. Dietro di lui, con 5,1 milioni, il numero 2 del tennis mondiale, Jannik Sinner.