08/07 – Arrestati due ex 007 italiani, passavano informazioni ai russi – De Laurentiis indagati per bancarotta fraudolenta

Arrestati due ex 007 italiani, passavano informazioni all’intelligence russa. Crosetto: “Da Russia guerra latente costante per indebolire le nostre istituzioni”.
Aurelio e Luigi De Laurentiis indagati per bancarotta fraudolenta: perquisite le sedi del Bari e del Napoli. L’inchiesta verte sull’insolvenza del club pugliese.
Mondiali 2026: più squadre e petrodollari, ma comanda sempre l’Europa. Nella fase a eliminazione diretta, le nazionali del Vecchio Continente sono tornate a prevalere sulle avversarie provenienti dal resto del globo.