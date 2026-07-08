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mercoledì 8 luglio 2026

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08/07 – Arrestati due ex 007 italiani, passavano informazioni ai russi – De Laurentiis indagati per bancarotta fraudolenta

08/07 – Arrestati due ex 007 italiani, passavano informazioni ai russi – De Laurentiis indagati per bancarotta fraudolenta
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Arrestati due ex 007 italiani, passavano informazioni all’intelligence russa. Crosetto: “Da Russia guerra latente costante per indebolire le nostre istituzioni”.

Aurelio e Luigi De Laurentiis indagati per bancarotta fraudolenta: perquisite le sedi del Bari e del Napoli. L’inchiesta verte sull’insolvenza del club pugliese.

Mondiali 2026: più squadre e petrodollari, ma comanda sempre l’Europa. Nella fase a eliminazione diretta, le nazionali del Vecchio Continente sono tornate a prevalere sulle avversarie provenienti dal resto del globo.

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