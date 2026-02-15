Olimpiadi 2026, il programma di oggi 15 febbraio: gli italiani in gara, orari e dove vederli

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 oggi, domenica 15 febbraio, è il giorno del Gigante femminile nello sci alpino. La nona giornata dei Giochi potrebbe regalare grandi soddisfazioni ai colori azzurri in particolare con le regine Sofia Goggia e Federica Brignone, la seconda già vincitrice di un oro nel SuperG davanti agli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Goggia è invece in cerca di rivincita dopo la sfortunata gara in SuperG, e di una nuova medaglia dopo il bronzo conquistato in discesa libera. Una gara da affrontare senza stress e pressioni, nonostante per entrambe sia l’ultima in questa edizione dei Giochi. Completano il quartetto azzurro al via Lara Della Mea e Asja Zenere.
La pressione sarà tutta sulle spalle dell’austriaca Julia Scheib, leader della specialità in Coppa del Mondo con quattro successi e un quinto podio in stagione. Da monitorare anche la campionessa olimpica in carica Sara Hector oltre che, ovviamente, Her Majesty Mikaela Shiffrin, a caccia del riscatto dopo la delusione nella combinata a squadre.
Per l’Italia nel biathlon femminile speranze da Vittozzi e Wierer, nel maschile da Giacomel. In programma, tra le altre gare, anche la staffetta maschile di sci di fondo, mentre proseguono i seguitissimi tornei di Curling maschile e femminile.
Olimpiadi 2026: il programma di oggi e gli italiani in gara
- Sci alpino:
- 10:00: Prima manche slalom gigante donne; (Goggia, Brignone, Della Mea, Zenere)
- 13:30: Seconda manche slalom gigante donne 🏅
- Biathlon:
- 11:15: Inseguimento 12.5km uomini 🏅(Hofer, Romanin, Giacomel)
- 14:45: Inseguimento 10km donne 🏅(Vittozzi, Carrara, Auchentaller, Wierer)
- Bob – 10:00: Prima e seconda manche monobob donne (Andreutti, de Silvestro)
- Sci di fondo: 12:00: Staffetta 4×7.5km uomini 🏅(Graz, Pellegrino, Carollo, Barp)
- Curling:
- 09:05: Round robin uomini 6; Norvegia-Italia
- 14:05: Round robin donne 6; Danimarca – Italia
- 19:05: Round robin uomini 7; Italia-Repubblica Ceca
- Pattinaggio di figura – 19:45: Coppie programma corto (Ghilardi/Ambrosini; Macii/Conti)
- Sci freestyle:
- 10:30: Finale dual moguls uomini 🏅
- 19:30: Qualificazione freeski big air uomini
- Hockey su ghiaccio:
- 12:10: Turno preliminare uomini;
- 16:40: Turno preliminare uomini;
- 19:10: Turno preliminare uomini;
- 21:10: Turno preliminare uomini
- Skeleton – 18:00: Squadre miste 🏅
- Salto con gli sci – 18:45: Individuale donne trampolino lungo 🏅(Ambrosi, Malsiner, Zanitzer, Sieff)
- Snowboard:
- 11:00: Qualificazioni snowboard cross squadre miste;
- 13:45: Finali snowboard squadre miste 🏅
- Pattinaggio di velocità:
- 16:00: Qualificazioni inseguimento a squadre uomini;
- 16:00: 500m donne 🏅(Vigl, Pergher)
Dove vedere le Olimpiadi 2026 in tv
Le Olimpiadi di Milano Cortina vengono trasmesse in chiaro e in diretta sui canali Rai (Rai2, RaiSport) e in streaming su RaiPlay. Le gare si possono seguire anche sui canali Eurosport, visibili in abbonamento su Discovery+, HBO Max, Dazn, TimVision e Amazon Prime.