Olimpiadi 2026, il programma di oggi 12 febbraio: gli italiani in gara, orari e dove vederli

Oggi giovedì 12 febbraio è la sesta giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Italia grande protagonista, con molti atleti che tenteranno di migliorare ulteriormente il medagliere azzurro, arrivato a quota 14. Aprono le danze, le ragazze del curling, con Stefania Constantini, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto e Rebecca Mariani impegnate nel round robin contro Svizzera e Corea. Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari saranno impegnati nelle due batterie di Skeleton, mentre Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva e Omar Visintin nel SBX di Snowboard. Occhi puntati sul SuperG femminile, con Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia e Laura Pirovano. Anna Comarella, Martina Di Centa, Caterina Ganz e Maria Gismondi saranno protagoniste della 10 km di sci di fondo tecnica libera e Francesca Lollobrigida nei 5.000 metri di pattinaggio di velocità. Verena Hofer, Simon Kainzwaldner, Emanuel Rieder, Dominik Fischnaller, Andrea Voetter e Marion Oberhofer saranno protagonisti dell’evento a squadre miste di Slittino, Chiara Betti e Arianna Fontana nei 500 metri di Short Track e, infine, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser nei 1000 metri di Short Track.

Tante le gare in programma che coinvolgeranno gli atleti azzurri. In palio diverse medaglie. Ecco gli appuntamenti nel dettaglio:

CURLING

Donne, round robin – 9.05

– 9.05 Uomini, round robin – 14.05

Donne, round robin – 19.05

SKELETON

Uomini, batteria 1 – 9.30

– 9.30 Uomini, batteria 2 – 11.08

SCI ACROBATICO

Gobbe uomini, qualificazione 2 – 10.00

Gobbe uomini, Finali – 12.15

SNOWBOARD

SBX uomini, manche 1 – 10.00

– 10.00 SBX uomini, manche 2 – 10.55

– 10.55 SBX uomini, fasi finali – 13.45

– 13.45 Halfpipe donne, Finale – 19.30

SCI ALPINO

SuperG donne – 11.30

HOCKEY SU GHIACCIO

Uomini, round robin: Svizzera-Francia – 12.10

Donne, round robin: Finlandia-Canada – 14.30

Uomini, round robin: Rep. Ceca-Canada – 16.40

Uomini, round robin: Lettonia-Stati Uniti – 21.10

Uomini, round robin: Germania-Danimarca – 21.10

SCI DI FONDO

10 km TL donne – 13.00

PATTINAGGIO DI VELOCITÀ

5000m donne – 16.30

SLITTINO

Staffetta a squadre – 18.30

SHORT TRACK

500m donne, fasi finali – 20.15

– 20.15 1000m uomini, fasi finali – 20.28

Dove vedere le Olimpiadi 2026 in tv

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 vengono trasmesse in chiaro e in diretta sui canali Rai (Rai2, RaiSport) e in streaming su RaiPlay. Le gare si possono seguire anche sui canali Eurosport, visibili in abbonamento su Discovery+, HBO Max, Dazn, TimVision e Amazon Prime.