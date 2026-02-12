Accesso Archivi

giovedì 12 febbraio 2026

Olimpiadi 2026, il programma di oggi 12 febbraio: gli italiani in gara, orari e dove vederli

Occhi puntati sul SuperG femminile

Oggi giovedì 12 febbraio è la sesta giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Italia grande protagonista, con molti atleti che tenteranno di migliorare ulteriormente il medagliere azzurro, arrivato a quota 14. Aprono le danze, le ragazze del curling, con Stefania Constantini, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto e Rebecca Mariani impegnate nel round robin contro Svizzera e Corea. Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari saranno impegnati nelle due batterie di Skeleton, mentre Filippo FerrariLorenzo Sommariva e Omar Visintin nel SBX di Snowboard. Occhi puntati sul SuperG femminile, con Federica BrignoneElena CurtoniSofia Goggia e Laura Pirovano. Anna ComarellaMartina Di CentaCaterina Ganz e Maria Gismondi saranno protagoniste della 10 km di sci di fondo tecnica libera e Francesca Lollobrigida nei 5.000 metri di pattinaggio di velocità. Verena Hofer, Simon Kainzwaldner, Emanuel Rieder, Dominik Fischnaller, Andrea Voetter e Marion Oberhofer saranno protagonisti dell’evento a squadre miste di Slittino, Chiara BettiArianna Fontana nei 500 metri di Short Track e, infine, Thomas NadaliniPietro SighelLuca Spechenhauser nei 1000 metri di Short Track.

Tante le gare in programma che coinvolgeranno gli atleti azzurri. In palio diverse medaglie. Ecco gli appuntamenti nel dettaglio:

CURLING

  • Donne, round robin – 9.05
  • Uomini, round robin – 14.05
  • Donne, round robin – 19.05

SKELETON

  • Uomini, batteria 1 – 9.30
  • Uomini, batteria 2 – 11.08

SCI ACROBATICO

  • Gobbe uomini, qualificazione 2 – 10.00
  • Gobbe uomini, Finali – 12.15

SNOWBOARD

  • SBX uomini, manche 1 – 10.00
  • SBX uomini, manche 2 – 10.55
  • SBX uomini, fasi finali – 13.45
  • Halfpipe donne, Finale – 19.30

SCI ALPINO

  • SuperG donne – 11.30

HOCKEY SU GHIACCIO

  • Uomini, round robin: Svizzera-Francia – 12.10
  • Donne, round robin: Finlandia-Canada – 14.30
  • Uomini, round robin: Rep. Ceca-Canada – 16.40
  • Uomini, round robin: Lettonia-Stati Uniti – 21.10
  • Uomini, round robin: Germania-Danimarca – 21.10

SCI DI FONDO

  • 10 km TL donne – 13.00

PATTINAGGIO DI VELOCITÀ

  • 5000m donne – 16.30

SLITTINO

  • Staffetta a squadre – 18.30

SHORT TRACK

  • 500m donne, fasi finali – 20.15
  • 1000m uomini, fasi finali – 20.28

Dove vedere le Olimpiadi 2026 in tv

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 vengono trasmesse in chiaro e in diretta sui canali Rai (Rai2, RaiSport) e in streaming su RaiPlay. Le gare si possono seguire anche sui canali Eurosport, visibili in abbonamento su Discovery+, HBO Max, Dazn, TimVision e Amazon Prime.

