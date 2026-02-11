Hockey femminile Olimpiadi 2026, Usa contro l’Italia nei quarti

Saranno gli Usa l’avversario dell’Italia nei quarti di finale del torneo di hockey femminile alle Olimpiadi 2026. La nazionale americana, martedì sera, ha dominato nettamente il Canada campione olimpico per 5-0 chiudendo così al comando il proprio girone.

Hockey, Usa-Canada: clima di festa nonostante le tensioni

Per chi si aspettava un confronto aspro tra Usa e Canada, anche sugli spalti viste le frizioni politiche dei mesi scorsi causate dalle mosse di Donald Trump, nulla di tutto questo. In tribuna c’è stato un clima di festa, con tante famiglie con bambini. Gli Stati Uniti hanno preso subito il largo, dimostrandosi nettamente superiori come testimoniano le reti di Harvey, Bilka, Simms e il primo gol ai Giochi di Edwards, prima hockeysta di colore nella storia degli Usa. Knight ha eguagliato tra l’altro il record di punti segnati da una giocatrice di hockey femminile statunitense alle Olimpiadi.

10 febbraio 2026, Milano, Lombardia, Italia: le giocatrici degli Stati Uniti festeggiano dopo aver sconfitto il Canada nella partita del girone A di hockey su ghiaccio femminile durante i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena (Cal Sport Media via AP Images)

Knight ha fornito l’assist per il gol di apertura di Harvey portandosi a quota 32 punti alle Olimpiadi. Questo record è pari a quello di Jenny Potter, che ha giocato a quattro Olimpiadi dal 1998 al 2010. La capitana degli Stati Uniti ha ricevuto l’assist retroattivamente dopo la revisione video, più di 90 minuti dopo il gol di Harvey all’inizio della partita. Knight è alla sua quinta partecipazione alle Olimpiadi, ai Giochi di Milano-Cortina, e aveva già eguagliato Natalie Darwitz e Katie King per il maggior numero di gol in questa fase, con 14. Il Canada era privo della capitana Marie-Philip Poulin, ferma per un infortunio.

Italia ko con la Germania ma qualificata

Sempre ieri è arrivata la sconfitta dell’Italia dell’hockey sul ghiaccio femminile nella partita contro la Germania. Beffa nel finale alla Milano Santagiulia Ice hockey Arena, dove le tedesche hanno battuto per 2-1 le azzurre, ma nonostante la sconfitta e il calo fisico nel terzo periodo, l’Italia di Bouchard si è comunque qualificata ai quarti di finale come terza del girone.

CHE PARTITA 🔥

Quanto abbiamo urlato durante Italia-Germania? 😱



La Nazionale femminile di hockey cede 1-2 dopo un'altra grande prova sul ghiaccio! 🏒



E ora…

Testa ai quartiiiiiiiiiiiiiiiiii 👈#ItaliaTeam @fisg_it @milanocortina26 #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/2fBQgAP8no — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) February 10, 2026

Italia-Usa, quando si gioca e dove vederla

La partita tra Italia e Usa di hockey femminile, valida per i quarti di finale del torneo alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina, si giocherà nel pomeriggio di venerdì 13 febbraio all’Arena di Rho. Il match ma sarà trasmesso in diretta sui canali di Eurosport, visibili su Discovery+, HBO Max, Dazn, Amazon Prime Video Channels e TimVision e in chiaro sui canali Rai.