Olimpiadi 2026, Jutta Leerdam oro nei 1000 m di pattinaggio velocità: la festa coi fan a Milano

I 1000m femminili di pattinaggio velocità alla Milano Speed Skating Arena si sono chiusi con un finale degno di una sceneggiatura cinematografica. La favoritissima olandese Jutta Leerdam ha conquistato la medaglia d’oro con una prestazione magistrale, fermando il cronometro a 1:12.31 e stabilendo il nuovo record Olimpico. Dopo l’impresa Leerdam, fidanzata dello youtuber Jake Paul che era sugli spalti, ha festeggiato la sua medaglia d’oro con i fan a Milano. Centinaia di persone l’hanno acclamata quando è apparsa sul palco della Team Netherlands House.