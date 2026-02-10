Curling, Italia di bronzo alle Olimpiadi con Constantini e Mosaner

Tutti in piedi allo Stadio olimpico del ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, dove l’Italia conquista il bronzo nel doppio misto di curling con la coppia formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner. Per la spedizione azzurra si tratta della medaglia numero 11.

Ai due riesce quello che era mancato ieri, nella semifinale contro gli Stati Uniti. La finalina per il terzo posto, giocata contro la Gran Bretagna, è stata molto equilibrata, ma la coppia azzurra ha approfittato degli errori degli avversari e ha risposto ai loro attacchi senza farsi spaventare. Tra il quarto e il quinto end Constantini e Mosaner hanno messo la freccia e si si sono portati sul 3-1: da quel momento hanno continuato a mettere pressione alla coppia scozzese composta da Jennifer Dodds e Bruce Mouat. Gli italiani hanno mantenuto il vantaggio di due punti per il resto della partita, terminata 5-3.

La gioia dello stadio di Cortina si è propagata fino in val di Cembra, in Trentino, zona da cui provengono Constantini e Mosaner. Intanto è consacrazione sui social, dove la coppia azzurra è esaltata non solo da un numero sempre più crescente di tifosi, ma anche dalla pagina ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Il bronzo nel doppio misto di curling ha un sapore speciale per la coppia azzurra, soprattutto dopo la tensione che si era respirata durante e dopo la semifinale persa contro gli Stati Uniti. Alla fine della gara, una delusa Stefania Constantini aveva definito “dolorosa” la sconfitta appena subita e soprattutto aveva detto di non sapere se avrebbe continuato a competere al fianco di Amos Mosaner. Il trionfo di oggi, però, rasserena almeno in parte l’ambiente e soprattutto mantiene la coppia azzurra sul podio olimpico a quattro anni dallo storico oro ottenuto ai Giochi invernali di Pechino.

Per Costantini e Mosaner però le gare non si concludono qui. Da domani, 11 febbraio, inizieranno le sfide dei tornei a squadre maschile e femminile. Il primo a partire sarà proprio Mosaner, che scenderà sul ghiaccio insieme ai compagni Joel Retornaz, Mattia Giovanella e Sebastiano Arman nella prima partita della fase a gironi. Di fronte si ritroveranno la corazzata della Svezia.

Il torneo femminile comincerà giovedì 12 febbraio e Stefania Constantini sarà di nuovo in pista per affrontare la Svizzera. La 26enne nata a Pieve di Cadore avrà ancora l’opportunità di fare ciò che si era prefissata prima di queste Olimpiadi invernali: giocare davanti al pubblico di casa sua per portare il suo amato curling vicino agli italiani. E visto lo straordinario entusiasmo riscosso anche in Rete, l’obiettivo sembra essere stato già raggiunto.