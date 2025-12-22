Milano-Cortina 2026, Costantini: "Sarà occasione per portare il curling vicino agli italiani"

“È stata una grandissima emozione essere qui per questa grande occasione e ancora più speciale perché Amos avrà un grande onore a Milano-Cortina, e io sono molto contenta per lui e per tutti gli altri”. Così Stefania Costantini, vincitrice dell’oro olimpico nel doppio misto di curling alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 insieme ad Amos Mosaner, a margine della cerimonia al Quirinale per la consegna del tricolore agli azzurri dei prossimi Giochi di Milano-Cortina 2026. Mosaner sarà uno dei quattro portabandiera dell’Italia. Sugli obiettivi per le Olimpiadi, Mosaner ha detto: “Noi pensiamo giorno per giorno, partita per partita. Questa è stata la nostra mossa vincente sia alle Olimpiadi sia all’ultimo Mondiale che abbiamo vinto insieme. Quindi il nostro obiettivo è di proseguire su questa linea“. Milano-Cortina, in ogni caso, ha concluso, “sarà una grandissima occasione soprattutto per portare la nostra disciplina vicino agli italiani, che finalmente potranno vederci dal vivo. Quindi vi aspetto per venire a tifarci allo stadio”.