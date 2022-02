Norvegia ko in finale per 8-5 nel doppio misto. E' la settima medaglia per la spedizione azzurra, la seconda del metallo più pregiato

Storica medaglia d’oro per l’Italia nel doppio misto di curling alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. In finale Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno sconfitto 8 a 5 i norvegesi Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten. La coppia guidata dalla coach Violetta Caldart completa così il proprio torneo olimpico con undici vittorie su undici partite disputate. Medaglia di bronzo per la Svezia, battuta dagli italiani in semifinali, che nella finalina hanno sconfitto per 9-3 la Gran Bretagna. Con questo trionfo l’Italia sale a quota sette medaglie, con due ori, quattro argenti e un bronzo.

