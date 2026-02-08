Olimpiadi 2026, oggi tocca a Brignone e Goggia: gare 8 febbraio e risultati in diretta

Alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina è arrivato il giorno di Federica Brignone e Sofia Goggia. Dopo il grande inizio dell’Ital-jet a Bormio, con le medaglie di Franzoni e Paris e il primo oro dell’Italia conquistato da Lollobrigida, la Valanga Rosa non vuole esser da meno nella libera di Cortina in programma oggi, 8 febbraio, meteo permettendo. La bergamasca vanta quattro vittorie in discesa sull’Olympia delle Tofane e va a caccia della più bella, quella che vale l’oro olimpico. La valdostana torna invece a misurarsi nella prova più attesa nel programma dello sci alpino al femminile a quasi un anno dal grave infortunio subito ai campionati assoluti. Non solo le azzurre dello sci alpino, oggi sono in programma anche le gare di snowboard, il biathlon, curling, pattinaggio di velocità e slittino con tanti italiani impegnati.

Olimpiadi invernali 2026, tutte le notizie dell'8 febbraio in diretta Inizio diretta: 08/02/26 08:12 Fine diretta: 08/02/26 23:00