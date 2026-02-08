Olimpiadi 2026, oggi tocca a Brignone e Goggia: gare 8 febbraio e risultati in diretta

Alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina è arrivato il giorno di Federica Brignone e Sofia Goggia. Dopo il grande inizio dell’Ital-jet a Bormio, con le medaglie di Franzoni e Paris e il primo oro dell’Italia conquistato da Lollobrigida, la Valanga Rosa non vuole esser da meno nella libera di Cortina in programma oggi, 8 febbraio, meteo permettendo. La bergamasca vanta quattro vittorie in discesa sull’Olympia delle Tofane e va a caccia della più bella, quella che vale l’oro olimpico. La valdostana torna invece a misurarsi nella prova più attesa nel programma dello sci alpino al femminile a quasi un anno dal grave infortunio subito ai campionati assoluti. Non solo le azzurre dello sci alpino, oggi sono in programma anche le gare di snowboard, il biathlon, curling, pattinaggio di velocità e slittino con tanti italiani impegnati.
“Le proteste legittime sono consentite, ma la violenza non ha alcun posto nei Giochi olimpici. Credo sia solo necessario andare avanti con i Giochi che diffondono unità e pace in tutto il mondo, cosa molto importante in questi tempi. Non ho altre da aggiungere”. Lo ha detto il portavoce del Cio Mark Adams a proposito delle proteste di ieri a Milano, nel corso di una conferenza stampa al Main Media Center di Milano. “L’Ice a Milano? Vorrei dire a chiare lettere che non sono qui a Milano, è una situazione che è stata esagerata. Non sono presenti a Milano agenti dell’Ice”, ha concluso Adams.
“Per quanto riguarda le proteste, riteniamo che esattamente come i valori del Cio lo sport sia un ambito di dialogo e confronto. Il tutto deve avvenire in un modo rispettoso e con un confronto positivo. Tutto quello che sfocia nella violenza non appartiene a questo mondo. Un ringraziamento va alle forse dell’ordine con cui c’è un dialogo continuo e a cui è affidata la gestione della sicurezza”. Lo ha detto Luca Casassa, Milano Cortina 2026 Games Operations Communications Director, a proposito delle manifestazioni di proteste e degli scontri con la polizia avvenuti ieri a Milano.
Sul furto di materiale alla squadra di Israele, invece, ha chiarito che “è un fatto accaduto prima dei Giochi, non di nostra competenza”.
A Livigno tre azzurre accedono agli ottavi di finale del gigante parallelo femminile di snowboard a Milano Cortina. Al termine della seconda run Lucia Dalmasso, Elisa Caffont e Jasmine Coratti hanno passato il turno posizionandosi rispettivamente al quarto, sesto e sedicesimo tempo. Migliore crono della ceca Ester Ledecka. Eliminata Sofia Valle. Alle 13 gli ottavi.
L’Associazione Nazionale Alpini, che con circa 1.500 volontari coopera con la Joint Task Force della Difesa alla sicurezza e alla funzionalità logistica delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, esprime orgoglio e soddisfazione per le medaglie conquistate da Francesca Lollobrigida, Primo aviere scelto dell’Aeronautica, oro nei 3.000 metri pattinaggio, Giovanni Franzoni, finanziere, e Dominik Paris, carabiniere, medaglia d’argento e di bronzo nella discesa libera maschile. L’Ana, la più grande Associazione d’arma del mondo, è vicina in spirito e sostiene con forza i nostri atleti militari, a cui le penne nere sono accomunate nell’impegno di contribuire al successo del Paese nella più importante rassegna sportiva internazionale.
Buon avvio di Roland Fischnaller e Aaron March nella prima run del gigante parallelo di snowboard ai Giochi di Milano Cortina. I due azzurri hanno fatto segnare i due migliori tempi (42’39 e 42″74). Più indietro Maurizio Bormolini, diciottesimo, uno dei favoriti della gara, a rischio eliminazione. Nono tempo per Mirko Felicetti.
Sale l’attesa allo stadio del fondo di Tesero per la 20 chilometri di skiathlon, in programma oggi a partire dalle 12.30. Più di cinquemila i tifosi attesi, con una nutrita rappresentanza di norvegesi che, sulla carta, sono i favoriti. Se Johannes Høsflot Klæbo, Harald Østberg Amundsen, Martin Løwstrøm Nyenget e Mattis Stenshagen partiranno per fare incetta di medaglie, gli azzurri sono pronti a dare battaglia sia nei primi 10 chilometri in classica e negli ultimi 10 in tecnica libera. Federico Pellegrino appare in ottima forma, così come gli altri azzurri Martino Carollo, Davide Graz e soprattutto Elia Barp che con il pettorale 5 sarà il primo degli italiani a misurarsi con il circuito della val di Fiemme.
Si è conclusa a Livigno la prima run femminile dello slalom gigante parallelo di snowboard dei Giochi di Milano Cortina. Al comando la ceca Ester Ledecka con 45″04, sesta l’azzurra Elisa Caffont, nona Lucia Dalmasso e quattordicesima Jasmin Coratti.
Il programma di Milano-Cortina dell’8 febbraio parte con lo snowboard, alle 9, con le qualificazioni slalom gigante parallelo uomini e donne. Per l’Italia gareggiano Coratti, Valle, Dalmasso, Caffont tra le donne, March, Bormolini, Fischnaller e Felicetti tra gli uomini.
Le azzurre dello sci alpino in pista oggi a Cortina per la discesa libera. La gara al via alle 11.30 con quattro le italiane: oltre a Sofia Goggia e Federica Brignone completano il quartetto azzurro Laura Pirovano, che spera di centrare magari proprio ai Giochi il primo podio in carriera sfuggito spesso e volentieri per questione di centesimi, e Nicol Delago, quest’anno vincitrice della libera a Tarvisio.
“Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell’Italia e degli italiani, che manifestano ‘contro le Olimpiadi’, facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo. Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedire ai treni di partire. Solidarietà, ancora una volta, alle Forze dell’ordine, alla città di Milano, e a tutti coloro che vedranno il loro lavoro vanificato da queste bande di delinquenti”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni postando un video di Fox News che mostra quanto avvenuto ieri al corteo di Milano.