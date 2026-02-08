Home > Sport > Sport invernali > Olimpiadi 2026, il programma di oggi: gli italiani in gara, orari e dove vederli

C’è attesa per le gare di oggi, domenica 8 febbraio, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Da Sofia Goggia nella discesa libera di sci alpino agli azzurri dello slalom gigante parallelo di snowboard. L’Italia si gioca le sue carte per le medaglie anche nella staffetta del Biathlon.

Il programma delle gare di oggi 8 febbraio: gli azzurri in gara

Dalle 9.00 Snowboard, qualificazioni slalom gigante parallelo uomini e donne ( Coratti, Valle, Dalmasso, Caffont tra le donne, March, Bormolini, Fischnaller e Felicetti tra gli uomini)

tra le donne, tra gli uomini) 11.30 Sci alpino, discesa libera donne ( Goggia, Brignone, Pirovano, Nicol Delago )

) 12.30 Sci di fondo, skiathlon 10km+10km uomini ( Pellegrino , Barp, Graz, Carollo )

, ) Dalle 14.00 Snowboard Finale slalom gigante parallelo uomini, finale slalom gigante parallelo donne

14.05 Biathlon, staffetta mista 4x6km ( Wierer, Vittozzi, Giacomel, Hofer )

) 14.35 Curling – Doppio misto – Italia -Rep. Ceca

-Rep. Ceca 16.00 Pattinaggio di velocità, 5000m uomini ( Lorello, Malfatti, Ghiotto )

) 18.34 Slittino, singolo maschile finale ( Fischnaller, Felderer, Gufler )

) 19.05 Curling – Doppio misto – Italia -Gran Bretagna

-Gran Bretagna 19.30 Pattinaggio di figura, team event (programma libero coppie, programma libero individuale donne, programma libero individuale uomini)

Hockey su ghiaccio, turno preliminare donne

Dove vedere le Olimpiadi 2026 in tv (anche in chiaro)

Le Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina vengono trasmesse in chiaro e in diretta sui canali Rai (Rai2, RaiSport) e in streaming su RaiPlay. Le gare si possono seguire anche sui canali Eurosport, visibili in abbonamento su Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Amazon Prime Video Channels.