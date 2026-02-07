Olimpiadi 2026, discesa libera a Bormio: azzurri a caccia di medaglie – La diretta

Giornata di possibili medaglie per gli atleti azzurri, protagonisti delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. Questa mattina occhi puntati su Dominik Paris e Giovanni Franzoni nella discesa libera maschile, in corso a Bormio. Impegnati nella stessa specialità anche Florian Schieder e Mattia Casse. Nel pomeriggio, invece, tocca a Francesca Lollobrigida, pronta a dare spettacolo al Milano Speed Skating Stadium nei 3000 metri femminili di pattinaggio di velocità.
IL PROGRAMMA DEGLI ITALIANI IN GARA OGGI 7 FEBBRAIO
- Franjo Von Allmen (Sui) 1:51.61
- Giovanni Franzoni (Ita) +0.20
- Dominik Paris (Ita) +0.50
- Marco Odermatt (Sui) +0.70
- Alexis Monney (Sui) +0.75
- Vincent Kriechmayr (Aut) +0.77
- Daniel Hemetsberger (Aut) +0.97
- Nils Allegre (Fra) +1.19
- James Crawford (Can) +1.39
- Mattia Casse (Ita) +1.67
Florian Schieder fuori dalla Top 10. Il 30enne di Castelrotto è al 12° posto provvisorio con 1”96 di ritardo da Von Allmen.
Mattia Casse fuori dalla lotta per le medaglie. Il 35enne piemontese ha registrato un ritardo di 1”67 rispetto a Von Allmen.
Paris chiude in terza posizione con il crono 1:52.11. Dominik è alle spalle dell’altro azzurro Franzoni e dello svizzero Von Allmen.
Franzoni si piazza in seconda posizione, a due decimi dallo svizzero Von Allmen. L’azzurro ha chiuso con il tempo di 1:51.81.
Adrenalina a mille e concentrazione palpabile sul viso degli atleti che oggi allo stadio del fondo di Tesero, in Trentino, disputeranno le prime gare da medaglia. Appuntamento alle 13 con lo skiatlhon: 20 chilometri che combinano tecnica classica e libera. Al via tre azzurre: Anna Comarella, Martina Di Centa e Maria Gismondi.
Ed è proprio sulla 22enne di Subiaco, campionessa mondiale juniores 2024 nella mass start 20 km in tecnica libera, che l’Italia ripone le speranze di risultato. La favorita appare invece la statunitense Jessie Diggins, che sembra volare sugli sci in tecnica libera. Fari puntati anche sulla Svezia che schiera Frida Karlsson ed Ebba Andersson a caccia dichiarata di medaglie. Ma la Norvegia con Heidi Weng e l’Austria con Teresa Stadlober sono pronte a dare battaglia.
Dopo le emozioni della Cerimonia di Apertura di ieri sera, entrano nel vivo dei Giochi Olimpici Invernali. Oggi verranno assegnati i primi cinque titoli di questa edizione, con la squadra italiana pronta a recitare un ruolo da protagonista assoluta.
Il momento più atteso della mattinata è la discesa libera maschile allo Stelvio Ski Centre di Bormio, dove Dominik Paris, Giovanni Franzoni, Mattia Casse e Florian Schieder cercheranno di domare una delle piste più difficili del mondo.Grande attesa anche al Milano Speed Skating Stadium per Francesca Lollobrigida, impegnata nei 3000m di pattinaggio di velocità, e al Tesero Cross-Country Skiing Stadium per lo skiathlon femminile con Anna Comarella, Maria Gismondi e Martina Di Centa.In serata, riflettori puntati sul volo di Ian Matteoli nella finale del big air di snowboard e sul trampolino normale di salto con gli sci.
Non solo finali: al Cortina Curling Olympic Stadium proseguono le sfide di Stefania Constantini e Amos Mosaner contro Svezia e Norvegia, mentre all’Arena Santagiulia la squadra italiana di hockey su ghiaccio femminile cerca il raddoppio contro la Svezia.Infine, la gara a squadre di pattinaggio di figura vedrà impegnati Daniel Grassl nel programma corto e la coppia Charlène Guignard e Marco Fabbri nella danza libera.
Iniziata la discesa libera maschile di sci a Bormio. Azzurri a caccia di una medaglia sulla Stelvio. In gara Dominik Paris, Giovanni Franzoni, Florian Schieder e Mattia Casse.
Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Martina Zanitzer e Annika Sieff: è il quartetto azzurro che oggi tenterà l’impresa allo stadio del salto di Predazzo. Sieff, che nelle sessioni di prova ha fatto registrare il miglior punteggio tricolore, non vuole deludere davanti al pubblico di casa.
“È davvero incredibile avere la possibilità di gareggiare alle Olimpiadi a venti minuti da casa – ha detto Annika Sieff al termine dell’ultima seduta di allenamento -. Con i trampolini è stato fatto un grande lavoro e mi trovo bene, sono piuttosto soddisfatta dei miei salti”. Insomma, la fiemmese delle Fiamme Oro appare in gran forma e determinata, come trapela, “a stupire”. La favorita per il primo gradino del podio è la slovena Nika Prevc, dominatrice assoluta di Coppa del mondo. In zona medaglia anche l’austriaca Lisa Eder.