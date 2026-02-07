Olimpiadi 2026, programma 7 febbraio: gli azzurri in gara oggi e le possibili medaglie

Sono almeno tre gli atleti azzurri che oggi, sabato 7 febbraio, potrebbero andare a medaglia alle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina: Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità e Dominik Paris e Giovanni Franzoni nello sci.

La 34enne di Frascati, star del pattinaggio di velocità tricolore, già a medaglia ai Giochi di Pechino 2022, potrebbe salire sul podio dei 3000 metri. Grande attesa anche per Paris nella discesa libera maschile. Il 36enne di Merano in questa stagione ha già collezionato due podi (entrambi in discesa) in Val Gardena (terzo posto) e a Crans-Montana (secondo posto). In ascesa anche Franzoni, rivelazione dello sci italiano, capace di conquistare il SuperG di Wengen e la discesa libera di Kitzbühel. Per il classe 2001 di Brescia quelli di Milano-Cortina saranno i primi Giochi della carriera. Oltre a loro due, a rappresentare l’Italia ci saranno anche Florian Schieder e Mattia Casse.

Il programma degli italiani in gara oggi sabato 7 febbraio

10:30 Sci acrobatico: Slopestyle donne, qualificazioni manche 1 (Flora Tabanelli)

11.30 Sci alpino: discesa libera maschile (Dominik Paris, Giovanni Franzoni, Florian Schieder, Mattia Casse)

11:35 Sci acrobatico: Slopestyle donne, qualificazioni manche 2 (Flora Tabanelli)

13:00 Sci di fondo: Skiathlon 10+10km donne (Anna Comarella, Martina Di Centa, Maria Gismondi)

14:00 Sci acrobatico: Slopestyle uomini, qualificazioni manche 1 (Miro Tabanelli)

14:35 Curling: Round robin doppio misto, Italia – Svezia (Stefania Constantini, Amos Mosaner)

14:40 Hockey su ghiaccio: Turno preliminare donne, Italia-Svezia

15:05 Sci acrobatico: Slopestyle uomini, qualificazioni manche 2 (Miro Tabanelli)

16:00 Pattinaggio di velocità: 3000m donne (Francesca Lollobrigida)

17:00 Slittino: Singolo uomini, manche 1 (Dominik Fischnaller)

18:32 Slittino: Singolo uomini, manche 1 (Dominik Fischnaller)

18:45 Salto con gli sci: Individuale donne trampolino normale, primo turno (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

19:05 Curling: Round robin doppio misto, Italia – Norvegia (Stefania Constantini, Amos Mosaner)

19:30 Snowboard: Big air uomini, finale (Ian Matteoli)

19:45 Pattinaggio di figura: Gara a squadre, singolo uomini, programma corto (Daniel Grassl)

19:57 Salto con gli sci: Individuale donne trampolino normale, finale (ev. Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

22:05 Pattinaggio di figura: Gara a squadre, danza su ghiaccio, danza libera (Charlène Guignard, Marco Fabbri)

Francesca Lollobrigida, Inzell, Germania, 24 gennaio 2026 (AP Photo/Matthias Schrader)

Dove vedere le Olimpiadi 2026 in tv (anche in chiaro)

Le Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina vengono trasmesse in chiaro e in diretta tv sui canali Rai (Rai2, RaiSport) e in streaming su RaiPlay. Le gare si possono seguire anche sui canali Eurosport, visibili in abbonamento visibili su Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Amazon Prime Video Channels.