Olimpiadi 2026, chi sono Lollobrigida e Ghiotto: campioni azzurri di pattinaggio di velocità

Entrambi sono a caccia di medaglie. Faranno il loro esordio sabato e domenica al Milano Speed Skating Stadium di Rho

Con i 3mila metri femminili, sabato 7 febbraio, al Milano Speed Skating Stadium di Rho, prendono il via le gare di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina. L’Italia schiera una squadra competitiva guidata da due punte di diamante: Davide Ghiotto e Francesca Lollobrigida, entrambi già a medaglia a Pechino 2022.

Lollobrigida a caccia di medaglie alle Olimpiadi 2026

Proprio Lollobrigida sarà la prima a scendere in pista sabato nei 3mila metri, specialità in cui ha conquistato l’argento ai Giochi olimpici in Cina. La 34enne di Frascati, inoltre, è l’attuale campionessa del mondo dei 5mila, gara in cui è tra le favorite anche se dovrà vedersela con la norvegese Ragne Wiklund, la coppia olandese formata da Joy Beune e Merel Conijn e la canadese Valerie Maltais (che cercherà anche di aiutare il suo Paese a difendere il titolo olimpico nell’inseguimento a squadre).

“Ho pensato di smettere”

“Lo sport non è solo vincere. È cadere, perdersi, dubitare di sé… e scegliere di rialzarsi. Quest’anno un’infezione virale mi ha messo ko nei mesi più importanti, il fisico non rispondeva, la testa crollava, il sogno olimpico sembrava allontanarsi. Ho avuto paura, ho pianto, ho pensato di smettere. Mi ero dimenticata perché pattino”, aveva scritto recentemente sui social l’atleta azzurra parlando nel suo percorso di avvicinamento. Lollobrigida proverà a difendere anche la medaglia di Pechino nella mass start, dove la campionessa del mondo in carica olandese Marijke Groenewoud spera di concludere la sua stagione positiva con una medaglia d’oro.

Ghiotto è l’uomo da battere

Domenica sono in programma i 5mila metri maschili e l’Italia cala subito il suo asso Davide Ghiotto. Il 32enne azzurro è l’uomo da battere sia sui 5mila che sui 10mila dove è campione del mondo in carica e detiene la miglior prestazione mondiale a livello cronometrico. “Quando sei il numero 1, tutti guardano quello che fai e tutti vogliono conoscere i tuoi metodi”, ha detto Ghiotto recentemente. “Ma se sei concentrato sul tuo sport, sul tuo lavoro, non hai problemi. È naturale avere pressione, vincere l’oro è un obiettivo molto ambizioso”, ha aggiunto.

Oltre ai 5mila e ai 10mila dove andrà a caccia della gloria individuale, il pattinatore di Altavilla Vicentina guiderà anche il team azzurro nell’inseguimento a squadre maschile. Dopo aver vinto il titolo a squadre ai Campionati del Mondo su Distanza Singola del 2024, l’Italia ha conquistato l’argento nel 2025, dietro agli Stati Uniti. Quello che è certo, agli occhi di Ghiotto, è che qualcuno in tuta azzurra deve assolutamente conquistare un oro.

“Importante costruire un movimento per le nuove generazioni”

“Il pattinaggio di velocità è molto costoso in Italia, abbiamo pochissimi pattinatori, quindi spero che con i nostri risultati potremo aumentare il numero di praticanti”, ha detto. “È molto importante per noi costruire un movimento molto ampio per le nuove generazioni“, ha concluso il campione azzurro. Insomma, l’Italia si presenta al via di queste Olimpiadi con le carte in regola per far bene come filtra anche dalla Federazione. I ragazzi sono “pronti e concentrati”, fanno sapere. Ora non resta che scendere in pista.