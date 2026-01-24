Franzoni vince a Kitzbuehel in Coppa del Mondo di sci, è il quarto azzurro a trionfare sulla Streif

Italia grande protagonista nella discesa libera maschile di Coppa del Mondo a Kitzbuehel. Giovanni Franzoni – 24enne di Manerba del Garda – ha trionfato sulla mitica ‘Streif‘ con il tempo di 1’52″31 battendo di sette centesimi il favorito della vigilia, Marco Odermatt. Terza piazza a sorpresa per il francese Maxence Muzaton che, sceso con il pettorale numero 29, è stato a lungo virtualmente in testa per poi chiudere a 39 centesimi dal vincitore. Sfuma il podio per un altro azzurro, Florian Schieder, quarto a 67 centesimi dal connazionale. Bene anche gli altri italiani in gara, con Dominik Paris settimo (+0.93) e Mattia Casse undicesimo (+1″40).

Franzoni quarto azzurro a trionfare sulla Streif in discesa

Il secondo trionfo in carriera di Giovanni Franzoni, nella discesa di Coppa del Mondo di Kitzbuehel, consente all’Italia di salire a quota 198 successi in campo maschile. Il portacolori delle Fiamme Gialle diventa il quarto italiano ad imporsi sulla celebre pista Streif in discesa dopo Dominik Paris (2013, 2017, 2019), Peter Fill (2016) e Kristian Ghedina (1998). La classifica è guidata da Alberto Tomba con 50 successi davanti a Gustavo Thoeni e Dominik Paris con 24.

La vittoria nel SuperG di Wengen

La prima vittoria in Cdm è arrivata il 16 gennaio scorso nel SuperG di Wengen, grazie alla quale ha riportato l’Italia sul podio più alto tredici anni dopo l’ultima volta. “E’ assolutamente incredibile, se a inizio anno mi avessero detto che sarei stato terzo in Val Gardena e primo qui, su due piste in cui faticavo maggiormente, non ci avrei mai creduto“, aveva detto Franzoni dopo il successo in Svizzera. “Dopo il mio grave infortunio, ultimamente sto cercando di godermi la gara”. A dicembre 2025, invece, ha conquistato il terzo posto nel SuperG della Val Gardena.

Franzoni: “Oggi ero carico, avere la testa libera fa tanta differenza”

“In SuperG sono sempre un po’ nervoso, oggi invece ero carico perché dopo ieri mi sono tolto un po’ di pressione di dosso, gli altri hanno fatto podio e hanno vinto, loro hanno fatto tutte le interviste, io invece mi sono un po’ riposato, mi sono tolto un po’ di pressione. Oggi ero veramente carico prima di partire, fino alla stradina non ero così veloce, poi però come fatto in prova ho sciato veramente bene e sono riuscito a fare la differenza. Un po’ me lo sentivo quando sono arrivato all’arrivo e ho visto 1″40 su Casse che è un grande sciatore, allora ho detto ‘forse oggi l’ho combinata’”, ha detto Franzoni dopo il trionfo in discesa libera a Kitzbuehel.

“Come nasce questo exploit? Non lo so, sinceramente non lo so, però quanto può cambiare la testa in così poco e farti sciare un po’ più libero…sapevo che nelle gare avevo margine, non riuscivo a sciogliermi e a sciare libero di testa, anche ieri un pochino ho sbagliato però penso che la testa faccia tanta differenza – ha proseguito – il crederci per un ragazzo come me che tante volte un po’ insicuro, credere di farcela e di aumentare questa confidenza anche sugli sci poi dà i risultati”.