Franzoni a Wengen domina il Super G: per l’azzurro è la prima vittoria in Coppa del Mondo

Giovanni Franzoni conquista la sua prima vittoria in Coppa del Mondo. Il 24enne di Manerba del Garda nel SuperG di Wengen ha riportato l’Italia sul podio più alto tredici anni dopo l’ultima volta. Sceso con il pettorale numero uno, l’azzurro ha costruito la vittoria prima nella parte alta e soprattutto nel tratto finale, pennellando le ultime curve della Lauberhorn. Franzoni ha preceduto l’austriaco Stefan Babinsky, che ha accusato 35 centesimi di ritardo dall’azzurro. Sul podio lo svizzero Franjo Von Allmen, staccato di 37 centesimi da Franzoni. Il fuoriclasse svizzero Marco Odermatt conclude al quarto posto a 53 centesimi dalla vetta. Ottavo Mattia Casse, fuori Dominik Paris e Guglielmo Bosca.

“Qualcosa di incredibile, il segreto è godermi i momenti”

“E’ assolutamente incredibile, se a inizio anno mi avessero detto che sarei stato terzo in Val Gardena e primo qui, su due piste in cui faticavo maggiormente, non ci avrei mai creduto. Una cosa è però cambiata negli anni, dopo il mio grave infortunio di Wengen: ultimamente sto cercando di godermi la gara”, è stato il commento di Franzoni al termine della gara. “Sono assolutamente grato e orgoglioso di poter essere uno sciatore di Coppa del Mondo e di poter partecipare a queste gare. Un’adrenalina e un’emozione unica che non riesco a vivere da altre parti: proprio per questo cerco di divertirmi e di sciare sciolto sin dalle prime prove. Oggi il pettorale numero uno mi ha messo un po’ di ansia ma mi sono detto “goditela e pensa a sciare” ad alla fine è uscito qualcosa di grande”. “E’ stata una settimana strana, prima di arrivare a Wengen mi sentivo carico, poi le due prove sono andate bene: in partenza avevo addosso una grande ansia. Oggi ho fatto la differenza nella curva dove tre anni fa mi sono infortunato, è un po’ il fato che ritorna: ho fatto bene il Canadian Corner e l’uscita dalla stradina, forse potevo fare meglio il tratto centrale”.

Tre Mondiali Juniores e una Coppa Europa: chi è Giovanni Franzoni

Classe 2001 e originario di Manerba del Garda, in provincia di Brescia, Giovanni Franzoni è impegnato nelle gare FIS dal novembre del 2017. In Coppa Europa ha esordito il 20 febbraio 2018 a Sarentino in discesa libera, e ha conquistato il suo primo podio il 14 febbraio del 2020 a Sella Nevea in combinata, dove arrivò secondo. Il debutto in Coppa del Mondo risale al 20 dicembre 2020 in Alta Badia in slalom gigante, senza qualificarsi per la seconda manche, e ai Campionati mondiali a Cortina d’Ampezzo 2021, dove si è classificato 14º nello slalom gigante, 23º nella combinata e non si è qualificato per la finale nello slalom parallelo. Ai successivi Mondiali juniores di Bansko 2021, Franzoni ha conquistato la medaglia d’oro nel supergigante e quella d’argento nello slalom gigante, mentre il 30 novembre dello stesso anno ha conquistato a Zinal in supergigante la prima vittoria in Coppa Europa. Ai Mondiali juniores di Panorama 2022 ha vinto la medaglia d’oro nella discesa libera e nella combinata, e quella di bronzo nel supergigante. Al termine della stagione 2021-2022 si è aggiudicato la Coppa Europa. Ai Mondiali di Saalbach-Hinterglemm 2025 si è piazzato 21º nella discesa libera, 20º nello slalom gigante e non ha completato il supergigante. Il 19 dicembre 2025 ha conquistato il primo podio in Coppa del Mondo nel supergigante della Val Gardena, arrivando terzo. Quella di oggi nel superG di Wengen è la sua prima vittoria in Coppa del Mondo.