Dominik Paris, chi è il discesista azzurro bronzo alle Olimpiadi 2026

Dominik Paris corona con il bronzo in discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 una carriera straordinaria, che lo pone di diritto tra i più grandi discesisti azzurri di tutti i tempi. Paris, che il 14 aprile compirà 37 anni, è il veterano della Nazionale. Un atleta solido, che ha costruito negli anni una carriera lunga restando sempre ai massimi livelli. Tra i suoi successi principali, è stato campione del mondo in Supergigante ad Are nel 2019 e ha vinto una Coppa del Mondo di specialità, sempre in Supergigante. Proprio in questa disciplina ha esordito in Coppa del Mondo nel 2008.

Le prime vittorie in discesa

Il 29 dicembre 2012, proprio sulla Stelvio di Bormio dove oggi, 14 anni dopo, ha vinto una medaglia olimpica, vinse la sua prima gara di Coppa del Mondo, in discesa libera. La consacrazione, come per i più grandi discesisti, arriva con la vittoria a Kitzbuhel, la regina delle gare dello sci alpino, il 26 gennaio 2013. Paris diventa così il secondo italiano a riuscire nell’impresa, dopo Kristian Ghedina. Il 9 febbraio del 2013 vince l’argento in discesa ai Mondiali di Schladming. Da qui in poi una serie di podi e alcune vittorie, in discesa e supergigante, ne fanno uno dei leader mondiali delle discipline veloci, sempre a lottare per le posizioni di vertice. Alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang nel 2018 manca il podio in discesa per un soffio, chiudendo quarto.

La consacrazione

Nella stagione 2018-2019 sono diversi gli exploit di Paris. Vince per la terza volta la discesa di Bormio, eguagliando il primato di Michael Walchofer, il giorno dopo vince il SuperG diventando l’unico atleta ad aver vinto discesa e SuperG sulla Stelvio nella stessa stagione. Vince per la terza volta la discesa leggendaria di Kitzbuhel. Soprattutto vince un oro mondiale nel supergigante ad Are. A fine stagione vince la Coppa del Mondo di Supergigante e all’inizio della successiva compie un’altra impresa: il 27 e 28 dicembre 2019 Paris vince nuovamente in discesa libera sulla pista Stelvio di Bormio, ottenendo così cinque vittorie consecutive sulla stessa pista (quattro discese libere e un supergigante) e divenendo il primo sciatore a riuscire in una simile impresa.

Nella stagione 2021-2022, il 28 dicembre, si è imposto per la sesta volta nella discesa libera di Bormio, stabilendo il record di vittorie sulla stessa pista (fino a quel momento aveva condiviso il primato con Cuche, con 5 vittorie sulla sua Streif di Kitzbuhel).

Alle Olimpiadi di Pechino nel 2022 si è piazzato sesto in discesa e solo 21esimo in Supergigante. Poi Milano Cortina, e la definitiva consacrazione con il bronzo olimpico.