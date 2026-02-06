Olimpiadi 2026, la torcia olimpica arriva in Duomo: le foto

La torcia delle Olimpiadi 2026 giovedì sera è arrivata in Piazza Duomo, a Milano. A portare la fiaccola nell’ultimo tratto è stata Nicoletta Manni, étoile del Teatro alla Scala. Vari tedofori hanno attraversato le strade del capoluogo lombardo, dal centro storico alle periferie, fino ad arrivare in Duomo dopo le 20.30 al celebration venue della 60a tappa del percorso olimpico. In mattinata la fiamma è ripartita e ha attraversato altre zone della città come Bicocca, Zara, Monumentale, Centrale. In serata ci sarà la cerimonia inaugurale, in programma allo Stadio Siro alle ore 20 (e in contemporanea a Cortina, Livigno e Predazzo).

Nicoletta Manni, etoile del Teatro alla Scala di Milano con in mano la torcia olimpica, Milano, 5 febbraio 2026 (Foto di Marco Ottico/LaPresse)

Nicoletta Manni, etoile del Teatro alla Scala di Milano con in mano la torcia olimpica, Milano, 5 febbraio 2026 (Foto di Marco Ottico/LaPresse)

Nicoletta Manni, etoile del Teatro alla Scala di Milano con in mano la torcia olimpica, Milano, 5 febbraio 2026 (Foto di Marco Ottico/LaPresse)