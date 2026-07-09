Treni, Salvini su cavi tranciati in Calabria: “Spero non ci siano motivi politici”

Il nuovo amministratore delegato di Ferrovie? “L’assemblea di Fs è convocata per lunedì alle 10.30 e penso che ci sarà non solo il nuovo amministratore delegato ma l’intera squadra”. Così il ministro dell’Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a margine di evento della Lega alla Camera, rispondendo a una domanda sui vertici di Ferrovie dopo le dimissioni dell’ad Donnarumma. Nel corso della stessa conferenza, Salvini ha parlato anche della notizia dei cavi tranciati in Calabria, che hanno causato grossi disagi alla circolazione ferroviaria odierna: “Un quarto dei disagi, dei ritardi ferroviari è causato da danneggiamenti, attentati, tranci o o atti dolosi, come quello di questa mattina. Nel momento in cui abbiamo cantieri aperti come mai nella storia della Repubblica Italiana”, rivendica Salvini, sottolineando come “questo è il governo che sta investendo di più in opere pubbliche da che esiste la Repubblica Italiana”. “È chiaro che qualche disagio lo puoi avere”, ammette Salvini, che però mette invece nel mirino “il terrorismo, chi ruba il rame o chi trancia i cavi”. “Spero che non ci sia nessuno che lo fa per motivi politici – afferma – perché poi a piedi ci rimangono i pendolari calabresi”.