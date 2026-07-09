Legge elettorale, Salvini: "No incontri con Meloni e Tajani in agenda, decidono tecnici"

“Non abbiamo nessun incontro in agenda”. Così il vicepremier Matteo Salvini risponde a margine di un evento alla Camera a chi gli chiede se con Giorgia Meloni e Antonio Tajani abbiano in programma un incontro su legge elettorale e preferenze. “Lascio ai tecnici affrontare un tema che ha come unico obiettivo che chiunque vinca possa governare per cinque anni, sul resto lavorano i tecnici, non abbiamo precondizioni”, aggiunge.

È lontanissimo da me il tema della legge elettorale e proprio non lo sto seguendo. Non abbiamo posizioni ferme sulla legge elettorale. Abbiamo posizioni ferme su temi economici, sulla sicurezza, sul carovita, sul confronto con l’Europa. Quindi è lontana da me, la lista unica, il listone, le preferenze, il voto segreto, il voto palese… Se ne sta occupando gente molto più competente di me, molto più pratica di me, per conto della Lega”, prosegue.” L’unica indicazione che ho dato è che chiunque vinca deve avere la possibilità di governare per cinque anni senza pastrocchi o cose strane”, conclude.