Milano Cortina 2026, Manni: "Speriamo si affermi ancora di più il nostro essere italiani"

“Portare la fiamma, e avere l’onore di essere l’ultima ad accendere il braciere è stato veramente la ciliegina sulla torta di questo momento storico che porterò per sempre nel cuore. Un momento veramente storico vuol dire rappresentare l’Italia in questo momento in cui l’italianità è sotto gli occhi di tutto il mondo, e speriamo che arrivi a livello internazionale e si affermi ancora di più il nostro essere italiani”. Così Nicoletta Manni, etoile del teatro alla Scala e ultima tedofora in piazza Duomo, poco dopo aver acceso il braciere per l’ultima tappa della fiamma olimpica prima della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina. “È un momento che unisce sport e poi la musica, il ballo, la danza – ha proseguito – Rappresentare l’arte qui a Milano è per me un onore enorme, rappresento il teatro più importante di questa città, che mi ha dato tutto, mi ha dato la possibilità di realizzarmi, di vivere di quello che amo e per questo sono veramente profondamente grata di aver avuto questa opportunità”, ha concluso.