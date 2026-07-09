Palinsesti Mediaset, Infante su Retequattro con striscia mattutina e programma serale

Pier Silvio Berlusconi ha presentato ieri in un incontro con la stampa i palinsesti Mediaset per il 2026/27. La grande novità sulle reti Mediaset è l’arrivo di Milo Infante dalla Rai. Per lui ci sarà un programma in prima serata, di cronaca e approfondimento, il martedì sera su Retequattro con il titolo ancora da definire. Mentre è già definita la striscia mattutina che Infante condurrà sempre su Retequattro dalle 11 alle 13 e che si chiamerà appunto ‘Ore 11’.

“Per Milo Infante l’obiettivo con il tempo è raggiungere la media di rete, ma bisogna dare tempo al programma di nascere, crescere e diventare abitudine”, ha spiegato Berlusconi, Chairman e Group Ceo di Mfe-Mediaforeurope, in occasione della serata con la stampa negli studi di Cologno Monzese. “Che diventi un rito che si ripete volentieri. Quello del daytime è un programma sperimentale, una mossa coraggiosa. Poi per Natale tireremo le somme“, ha aggiunto.

Pier Silvio Berlusconi: “Anno importante, continueremo a investire sul prodotto”

“E’ stato un anno decisivo ed importante per Mfe. L’anno scorso eravamo a metà del guado, con l’opa lanciata su Prosieben. Un anno dopo abbiamo raggiunto la maggioranza e il controllo di Prosieben, abbiamo raggiunto una partnership con la portoghese ‘Impresa’. Oggi Mfe è una bella realtà, che è cambiata”, ha detto ancora Berlusconi. “Mfe è stata una operazione coraggiosa, mai fatta da nessuno che si poggia su una televisione generalista e gratuita. Stiamo lavorando come dei pazzi da settembre e abbiamo già ottenuto dei risultati”, ha aggiunto. “Nel 2025 siamo passati da 2.8 miliardi di ricavi a 6.7 miliardi” dopo l’acquisizione di Prosieben. “C’è una nuova strategia, che si basa su 4 punti base e obiettivi semplici e chiari: siamo prima di tutto editori televisivi, crediamo nella forza della tv e partiamo da qui. Quindi investiremo sul prodotto, in Italia già avviene e proveremo a farlo anche negli altri paesi con coraggio e coerenza”, ha detto Berlusconi.

Mediaset – Serata con la Stampa 2026

“Striscia? Stiamo ragionando, confermati GF e Isola”

“Striscia la Notizia? Con Ricci stiamo valutando e ragionando“, ha anticipato Berlusconi. “Il Grande Fratello sarà vip, con una squadra confermata. Non è da escludere di riproporlo anche in Primavera. Ormai è una presenza costante nel palinsesto di Canale 5 sempre con ottimi risultati”, ha aggiunto. “L’Isola dei Famosi ci sarà ma andrà su una strada nuova, più efficiente. Ad oggi potrebbe andare in onda o cavallo tra fine 2026 e 2027 o ad inizio 2027”, ha detto. E a proposito della conduttrice Selvaggia Lucarelli, ha detto: “E’ una professionista che ci piace, con il Grande Fratello e l’Isola abbiamo anche altri progetti per lavorare insieme per il futuro”.

“Al lavoro su altri classici dopo la Ruota”

“Nell’autunno dell’anno scorso abbiamo deciso di lavorare su alcuni classici e mandarli in onda, il primo era La Ruota della Fortuna ma nel pensiero c’erano già altri titoli come Passaparola, Ok il Prezzo è giusto e altri”, ha spiegato Pier Silvio Berlusconi. “La Ruota due estati fa aveva fatto ottimi ascolti, poi con tutto il rispetto di Ricci e di Striscia ho pensato a rinnovare l’Access di Canale 5. Potrebbero esserci anche delle prime serate con la Ruota”, ha aggiunto.

“Veto su D’Urso in Rai? Invenzioni, non è affar nostro”

“Un mio veto sulla D’Urso in Rai? Solo invenzioni. Ma se avessi questo potere non l’avrei usato per RaiWay? Non è affar nostro dove andrà a lavorare la signora D’Urso a cui auguro tutto il bene”. Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi, che ha poi parlato anche del programma di Bianca Berlinguer. “Ho voluto io personalmente lo spostamento di Bianca Berlinguer al mercoledì su Retequattro, perché onestamente, guardando l’offerta in generale della televisione ricchissima di termini di concorrenza, ha molto più senso che ‘E’ Sempre Carta Bianca’ si smarchi da un prodotto che è dalla stessa parte come posizionamento politico”, ha spiegato. “La seconda serata con la Berlinguer non ha ancora avuto una messa in onda perché non volevo andasse in orari improbabili con una controprogrammazione molto tosta. Da gennaio 2027, però, Bianca condurrà una serie di seconde serate su Canale 5 con un possibile ritorno in autunno. Saranno serate di informazione politica”, ha aggiunto.

“Amadeus? In futuro può tornare con progetto giusto”

“Amadeus? Ha lavorato con noi, penso che in futuro lavorerà ancora con noi. E’ un grande professionista e appena c’è un progetto giusto io sono totalmente favorevole. Il fatto è che abbiamo una squadra molto ricca e non è facile trovare spazio per tutti. Ma c’è totale apprezzamento”. Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi, Chairman e Group Ceo di Mfe-Mediaforeurope, nel corso della serata con la stampa negli studi di Cologno Monzese per illustrare i palinsesti di Mediaset per la stagione 2026/27.

“De Martino mi è simpatico, lo guarderò a Sanremo”

“La nostra programmazione non c’entra nulla con chi fa Sanremo, ma c’entra il mercato. Se ce ne è di meno resteremo meno accesi”, ha sottolineato Berlusconi, aggiungendo: “Guarderò Sanremo con curiosità perché Stefano De Martino è simpatico e mi piace. Ha il dna dell’entertainer e gli auguro di fare bene, è una sfidona. Lo guarderemo”, ha aggiunto.